Адам Бэк: Bitcoin должен готовиться к квантовым угрозам

Генеральный директор Blockstream Адам Бэк, известный криптограф и один из пионеров в области криптовалют, настоятельно рекомендовал сообществу Bitcoin начать заблаговременную подготовку к потенциальным угрозам, исходящим от квантовых компьютеров. По его мнению, даже если квантовые вычисления пока остаются в стадии лабораторных экспериментов, игнорировать их развитие было бы недальновидно.

Бэк подчеркнул, что наиболее разумный подход заключается в разработке и внедрении опциональных обновлений, которые позволят Bitcoin перейти на криптографические алгоритмы, устойчивые к квантовым атакам, когда в этом возникнет реальная необходимость. Он отметил, что хотя текущие алгоритмы, такие как ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), используемые в Bitcoin, считаются безопасными против классических компьютеров, они могут оказаться уязвимыми перед мощью квантовых машин. Квантовые компьютеры способны значительно ускорить решение сложных математических задач, лежащих в основе современной криптографии, что потенциально может поставить под угрозу конфиденциальность и целостность транзакций.

Дискуссии о квантовой угрозе для Bitcoin не новы и ведутся уже несколько лет. Однако Бэк акцентирует внимание на том, что разработка и тестирование новых криптографических решений требуют значительного времени и усилий. Он считает, что проактивное планирование и постепенное внедрение квантово-устойчивых протоколов позволят избежать паники и обеспечить плавный переход, если и когда квантовые компьютеры достигнут уровня, способного взломать существующие криптографические стандарты. Это включает в себя исследование постквантовой криптографии, которая занимается разработкой алгоритмов, устойчивых к атакам с использованием квантовых компьютеров.

В контексте майнинга, прямая угроза от квантовых компьютеров для алгоритма Proof-of-Work (PoW), используемого Bitcoin, менее очевидна, чем для криптографических подписей. Однако, если будет нарушена безопасность приватных ключей, это может привести к хаосу в сети, включая возможность кражи средств с кошельков и нарушение целостности транзакций. Для майнеров это означает, что стабильность и ценность добываемых активов напрямую зависят от общей безопасности сети. В случае успешной квантовой атаки на криптографию, даже самое мощное майнинговое оборудование может оказаться бесполезным, если доверие к сети будет подорвано.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ, как и для всего мирового криптосообщества, заявления Адама Бэка служат важным напоминанием о долгосрочных рисках и необходимости технологического развития Bitcoin. Хотя непосредственной угрозы сегодня нет, игнорирование потенциальных уязвимостей может привести к серьезным последствиям в будущем. Это подчеркивает важность следования за развитием протокола Bitcoin и понимания того, что даже самые надежные технологии требуют постоянного обновления и адаптации к новым вызовам. Подготовка к квантовым угрозам — это часть общей стратегии по обеспечению долгосрочной устойчивости и безопасности децентрализованных систем.