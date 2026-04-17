Основатель Blockstream Адам Бэк опроверг опасения, что интеграция майнеров Bitcoin в сферу искусственного интеллекта угрожает безопасности сети. Он считает, что такой шаг позволит компаниям повысить прибыльность, а рынок самостоятельно скорректирует хэшрейт.

Майнеры Bitcoin переориентируются на ИИ: риски или возможности?

Крупнейшие публичные компании, занимающиеся майнингом биткоина, объявили о частичном переходе своих мощностей на задачи, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Это решение вызвало оживленные дискуссии в криптосообществе относительно потенциальных угроз безопасности децентрализованной сети Bitcoin. Однако Адам Бэк, генеральный директор Blockstream, выразил уверенность, что подобная диверсификация деятельности майнеров не только не навредит, но и принесет пользу отрасли, повысив их маржинальность.

Ранее Чарльз Эдвардс, основатель Capriole Investments, представил аналитический отчет, согласно которому доля биткоина в доходах ведущих майнинговых компаний может сократиться с 90% до 30% в течение ближайших двух-трех лет. Это обусловлено растущим интересом к высокопроизводительным вычислениям для нужд ИИ, которые требуют аналогичных аппаратных ресурсов.

Инвестиционный приоритет: от майнинга к ИИ-вычислениям

Исследование деятельности более десяти публичных майнинговых компаний выявило прямую зависимость между стоимостью их акций и степенью вовлеченности в сферу ИИ. Организации, планирующие получать до 80% выручки от нового направления, продемонстрировали средний рост котировок на 500% за последние два года. В то же время компании с меньшим фокусом на ИИ показали значительно более скромные результаты, а некоторые даже столкнулись с отрицательной динамикой доходности.

Многие профессиональные майнинговые предприятия не планируют обновлять свой парк оборудования для добычи биткоина. Вместо этого они намерены эксплуатировать существующие ASIC-майнеры до конца их срока службы. Все свободные средства будут направляться на развитие инфраструктуры для обработки данных ИИ, что свидетельствует о стратегическом сдвиге в приоритетах инвестирования.

Чарльз Эдвардс подчеркнул:

«Если эти цифры хотя бы наполовину точны, а они основаны на прямых заявлениях компаний, то энергетическая приверженность биткоину окажется под серьезной угрозой в ближайшие 2–3 года».

Реакция рынка и саморегуляция

Он также отметил, что это происходит на фоне развития квантовых вычислений, которые представляют экзистенциальную угрозу для биткоина, если не будут внесены изменения в код.

Обеспокоенность Эдвардса разделяет и исследователь биткоина Пол Шторц, который указал на масштабный ребрендинг в отрасли. Например, портал MinerMag сменил название на Energy Mag, а профильная секция на конференции Bitcoin 2026 теперь именуется «Энергетической». Даже компания MARA Holdings несколько лет назад удалила упоминания о биткоине со своего сайта, что указывает на долгосрочную тенденцию к диверсификации.

Однако Адам Бэк не согласен с пессимистичными прогнозами. Он уверен в способности рынка к самокоррекции. Снижение совокупного хэшрейта неизбежно приведет к увеличению прибыльности для оставшихся участников сети. Бэк считает, что это позитивный сценарий для майнеров:

«Если хэшрейт падает, маржа прибыли увеличивается».

Что это значит для майнеров из РФ и СНГ?

Он объясняет это как арбитраж, при котором маржа майнинга выравнивается с маржой рабочих нагрузок ИИ. Более высокая маржа прибыли способствует положительной рефлексивности — майнеры продают меньше биткоинов для покрытия операционных расходов, что снижает давление на цену актива.

Для майнеров из России и СНГ, особенно тех, кто использует ASIC-оборудование, переход крупных игроков на ИИ может иметь двоякие последствия. С одной стороны, потенциальное снижение общего хэшрейта сети Bitcoin может временно увеличить доходы оставшихся майнеров за счет уменьшения конкуренции и роста доли в наградах за блок. С другой стороны, это также может указывать на изменение долгосрочных инвестиционных приоритетов в отрасли. Майнерам стоит внимательно следить за динамикой рынка и рассматривать возможности диверсификации своих вычислительных мощностей, если это позволяет инфраструктура и экономическая целесообразность. Однако для большинства частных майнеров, ориентированных исключительно на добычу биткоина, текущая ситуация скорее открывает возможности для повышения прибыльности в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пока крупные игроки перестраивают свои бизнес-модели.