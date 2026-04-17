Адам Бэк: Переход майнеров Bitcoin к ИИ повысит их маржинальность

Основатель Blockstream Адам Бэк опроверг опасения, что интеграция майнеров Bitcoin в сферу искусственного интеллекта угрожает безопасности сети. Он считает, что такой шаг позволит компаниям повысить прибыльность, а рынок самостоятельно скорректирует хэшрейт.

Адам Бэк: Переход майнеров Bitcoin к ИИ повысит их маржинальность

Майнеры Bitcoin переориентируются на ИИ: риски или возможности?

Крупнейшие публичные компании, занимающиеся майнингом биткоина, объявили о частичном переходе своих мощностей на задачи, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Это решение вызвало оживленные дискуссии в криптосообществе относительно потенциальных угроз безопасности децентрализованной сети Bitcoin. Однако Адам Бэк, генеральный директор Blockstream, выразил уверенность, что подобная диверсификация деятельности майнеров не только не навредит, но и принесет пользу отрасли, повысив их маржинальность.

Ранее Чарльз Эдвардс, основатель Capriole Investments, представил аналитический отчет, согласно которому доля биткоина в доходах ведущих майнинговых компаний может сократиться с 90% до 30% в течение ближайших двух-трех лет. Это обусловлено растущим интересом к высокопроизводительным вычислениям для нужд ИИ, которые требуют аналогичных аппаратных ресурсов.

Инвестиционный приоритет: от майнинга к ИИ-вычислениям

Исследование деятельности более десяти публичных майнинговых компаний выявило прямую зависимость между стоимостью их акций и степенью вовлеченности в сферу ИИ. Организации, планирующие получать до 80% выручки от нового направления, продемонстрировали средний рост котировок на 500% за последние два года. В то же время компании с меньшим фокусом на ИИ показали значительно более скромные результаты, а некоторые даже столкнулись с отрицательной динамикой доходности.

Многие профессиональные майнинговые предприятия не планируют обновлять свой парк оборудования для добычи биткоина. Вместо этого они намерены эксплуатировать существующие ASIC-майнеры до конца их срока службы. Все свободные средства будут направляться на развитие инфраструктуры для обработки данных ИИ, что свидетельствует о стратегическом сдвиге в приоритетах инвестирования.

Чарльз Эдвардс подчеркнул:

«Если эти цифры хотя бы наполовину точны, а они основаны на прямых заявлениях компаний, то энергетическая приверженность биткоину окажется под серьезной угрозой в ближайшие 2–3 года».
Он также отметил, что это происходит на фоне развития квантовых вычислений, которые представляют экзистенциальную угрозу для биткоина, если не будут внесены изменения в код.

Реакция рынка и саморегуляция

Обеспокоенность Эдвардса разделяет и исследователь биткоина Пол Шторц, который указал на масштабный ребрендинг в отрасли. Например, портал MinerMag сменил название на Energy Mag, а профильная секция на конференции Bitcoin 2026 теперь именуется «Энергетической». Даже компания MARA Holdings несколько лет назад удалила упоминания о биткоине со своего сайта, что указывает на долгосрочную тенденцию к диверсификации.

Однако Адам Бэк не согласен с пессимистичными прогнозами. Он уверен в способности рынка к самокоррекции. Снижение совокупного хэшрейта неизбежно приведет к увеличению прибыльности для оставшихся участников сети. Бэк считает, что это позитивный сценарий для майнеров:

«Если хэшрейт падает, маржа прибыли увеличивается».
Он объясняет это как арбитраж, при котором маржа майнинга выравнивается с маржой рабочих нагрузок ИИ. Более высокая маржа прибыли способствует положительной рефлексивности — майнеры продают меньше биткоинов для покрытия операционных расходов, что снижает давление на цену актива.

Что это значит для майнеров из РФ и СНГ?

Для майнеров из России и СНГ, особенно тех, кто использует ASIC-оборудование, переход крупных игроков на ИИ может иметь двоякие последствия. С одной стороны, потенциальное снижение общего хэшрейта сети Bitcoin может временно увеличить доходы оставшихся майнеров за счет уменьшения конкуренции и роста доли в наградах за блок. С другой стороны, это также может указывать на изменение долгосрочных инвестиционных приоритетов в отрасли. Майнерам стоит внимательно следить за динамикой рынка и рассматривать возможности диверсификации своих вычислительных мощностей, если это позволяет инфраструктура и экономическая целесообразность. Однако для большинства частных майнеров, ориентированных исключительно на добычу биткоина, текущая ситуация скорее открывает возможности для повышения прибыльности в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пока крупные игроки перестраивают свои бизнес-модели.

Частые вопросы

Что произошло с майнерами Bitcoin и ИИ?
Крупные публичные майнинговые компании начали переориентировать часть своих вычислительных мощностей на задачи искусственного интеллекта, что вызвало дискуссии о будущем безопасности сети Bitcoin.
Как Адам Бэк оценивает эту тенденцию?
Адам Бэк, глава Blockstream, считает, что этот переход не угрожает безопасности сети, а, наоборот, повысит маржинальность майнеров, поскольку рынок самостоятельно скорректирует хэшрейт, увеличивая прибыльность для оставшихся участников.
Что это значит для майнеров из РФ и СНГ?
Снижение общего хэшрейта может временно увеличить доходы оставшихся майнеров. Рекомендуется следить за рынком и, при возможности, рассмотреть диверсификацию мощностей, но для большинства это шанс на повышение прибыльности в текущих условиях.

