Коротко:

Адам Бэк, сооснователь Blockstream и один из пионеров криптографии, считает, что институциональные инвестиции в биткоин развиваются не так быстро, как ожидалось.

Основная причина замедления — бюрократические процедуры и медленные внутренние процессы крупных финансовых учреждений.

Бэк подчеркнул, что даже после запуска спотовых биткоин-ETF в США в январе 2024 года, значительная часть капитала ещё не поступила на рынок.

Он также отметил, что институциональные инвесторы часто используют биткоин как средство хеджирования от инфляции и геополитических рисков.

По его мнению, долгосрочный потенциал роста биткоина остаётся высоким, но требует терпения.

Развёрнуто по фактам

Адам Бэк, известный криптограф и сооснователь компании Blockstream, в своём недавнем выступлении выразил мнение, что приток институционального капитала в биткоин происходит значительно медленнее, чем многие участники рынка прогнозировали. Он подчеркнул, что несмотря на оптимистичные прогнозы и запуск спотовых биткоин-ETF в США в январе 2024 года, реальные объёмы инвестиций от крупных фондов и корпораций пока не достигли ожидаемых показателей. В первые месяцы после запуска ETF наблюдался значительный приток средств, достигавший сотен миллионов долларов ежедневно, однако затем темпы стабилизировались.

Бэк объяснил это явление особенностями работы крупных финансовых структур. Институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды, страховые компании и крупные управляющие активами, действуют в условиях строгих регуляторных требований и внутренних комплаенс-процедур. Процесс одобрения новых классов активов, таких как биткоин, может занимать месяцы или даже годы. Это включает в себя не только юридическую проверку, но и создание соответствующей инфраструктуры для хранения, аудита и отчётности. Например, многие фонды должны провести тщательную оценку рисков, прежде чем выделить даже небольшую долю своего портфеля под новый актив. В мае 2024 года ситуация с притоком капитала в ETF была более динамичной, тогда как сейчас наблюдается фаза осмысления и медленного внедрения.

Он также отметил, что институциональные инвесторы часто рассматривают биткоин не только как спекулятивный актив, но и как инструмент диверсификации портфеля и хеджирования от макроэкономических рисков, таких как инфляция и девальвация фиатных валют. Это особенно актуально в условиях глобальной экономической нестабильности и роста государственного долга. Подобный подход отличает их от розничных инвесторов, которые могут быть более подвержены краткосрочным колебаниям рынка.

Что говорят данные

Данные по притоку средств в спотовые биткоин-ETF подтверждают тезис Бэка о замедлении темпов. После пиковых значений в феврале-марте 2024 года, когда чистый приток в ETF достигал $12,1 млрд, апрель и май показали более умеренные цифры. В некоторые дни наблюдался даже отток средств, хотя общий тренд остаётся положительным. Например, по данным Bloomberg, к концу мая 2024 года общий чистый приток в американские спотовые биткоин-ETF составил около $14,5 млрд. Это значительная сумма, но она распределена между десятком фондов и не является одномоментным вливанием. Крупнейшие фонды, такие как BlackRock IBIT и Fidelity FBTC, продолжают привлекать капитал, но их рост замедлился по сравнению с первыми неделями после запуска.

Общий объём активов под управлением (AUM) в этих ETF превысил $50 млрд, что свидетельствует о существенном интересе, но также показывает, что это лишь малая часть триллионных активов, которыми управляют крупные институциональные инвесторы. Для сравнения, глобальный рынок золотых ETF составляет более $200 млрд. Это указывает на значительный потенциал для дальнейшего роста, но и на необходимость времени для его реализации. Наш рыночный анализ показывает, что для достижения объёмов, сопоставимых с золотыми ETF, потребуется не менее 2-3 лет при текущих темпах.

Прогноз и риски

Адам Бэк прогнозирует, что институциональный капитал продолжит поступать в биткоин, но этот процесс будет постепенным и растянутым во времени. Он ожидает, что по мере того, как всё больше крупных игроков будут преодолевать внутренние барьеры и получать одобрение регуляторов, объёмы инвестиций будут расти. Однако это не будет резким скачком, а скорее устойчивым, но медленным трендом. Бэк считает, что биткоин ещё не достиг своего пика и имеет значительный потенциал для роста в долгосрочной перспективе, возможно, достигнув $100 000 и выше в течение нескольких лет.

Среди основных рисков для институциональных инвесторов Бэк выделил регуляторную неопределённость в некоторых юрисдикциях, хотя в США ситуация с ETF значительно улучшилась. Также он упомянул риски, связанные с кибербезопасностью и волатильностью рынка. Однако, по его мнению, эти риски компенсируются потенциалом высокой доходности и уникальными свойствами биткоина как децентрализованного и дефицитного актива. Геополитические факторы также могут играть роль, подталкивая инвесторов к поиску активов, не зависящих от традиционных финансовых систем.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров и инвесторов замедленный, но устойчивый приток институционального капитала в биткоин означает несколько важных аспектов. Во-первых, это создаёт более стабильный и предсказуемый рынок, что снижает риски резких обвалов, которые могли бы негативно сказаться на рентабельности майнинга. Российские промышленные майнеры, особенно те, кто работает в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, выигрывают от долгосрочной стабильности цены BTC. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стабильный рост цены биткоина напрямую увеличивает их рублёвую выручку.

Во-вторых, постепенный рост цены биткоина, обусловленный институциональным спросом, может привести к увеличению инвестиций в майнинговую инфраструктуру в России. Это включает строительство новых дата-центров, закупку современного оборудования и развитие хостинг-услуг, особенно в Сибири, где сосредоточены крупные промышленные площадки. Увеличение спроса на майнинговые мощности может также стимулировать легализацию отрасли через реестр майнеров ФНС, что упростит налогообложение (например, НДФЛ 13%/15% для физических лиц или налог на прибыль 25% для юридических лиц) и доступ к банковским услугам.

В-третьих, для российских инвесторов, рассматривающих биткоин как средство сохранения капитала, медленный, но уверенный рост, подкреплённый институциональным спросом, является более привлекательным сценарием, чем спекулятивные скачки. Это позволяет формировать долгосрочные стратегии, снижая риски, связанные с высокой волатильностью. Однако, следует учитывать действующее регулирование РФ, в частности ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который определяет правовой статус ЦФА, и 115-ФЗ, регулирующий операции с денежными средствами, полученными от майнинга.

Итог: Заявления Адама Бэка подчёркивают, что путь биткоина к полной интеграции в традиционную финансовую систему будет долгим и постепенным. Институциональные инвесторы, несмотря на свой огромный капитал, действуют медленно и осторожно. Эта динамика, однако, создаёт более устойчивую основу для долгосрочного роста актива, что выгодно как для глобального крипторынка, так и для российских участников, включая майнеров и инвесторов, ищущих стабильность в условиях меняющейся экономики.