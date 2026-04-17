Дискуссия о будущем майнинга: ИИ и биткоин

В криптосообществе разгорелась оживленная дискуссия относительно потенциального влияния искусственного интеллекта (ИИ) на майнинг биткоина. В центре внимания оказались мнения двух известных фигур: Чарльза Эдвардса, основателя Capriole Investments, и Адама Бэка, генерального директора Blockstream. Эдвардс выражает серьезные опасения по поводу возможного «коллапса безопасности» биткоина, если майнеры массово переключатся на вычислительные задачи, связанные с ИИ. В то же время Адам Бэк придерживается более оптимистичной точки зрения, предполагая, что арбитраж хэшрейта, обусловленный ИИ, может превратить майнеров в крупнейших покупателей биткоина.

Чарльз Эдвардс, известный своими аналитическими работами в области биткоина, предупреждает о сценарии, при котором майнеры могут быть соблазнены более высокой прибыльностью от выполнения задач для ИИ-вычислений, таких как обучение больших языковых моделей. Это может привести к значительному оттоку вычислительных мощностей из сети биткоина. По его мнению, если большая часть хэшрейта будет перенаправлена на ИИ, это может ослабить безопасность сети, сделав ее более уязвимой для атак, включая атаки 51%. Эдвардс подчеркивает, что майнеры, по сути, являются «наемными охранниками» сети, и их уход может иметь катастрофические последствия для децентрализации и надежности биткоина.

Адам Бэк, один из пионеров криптографии и сооснователь Blockstream, предлагает альтернативный взгляд на ситуацию. Он считает, что майнеры, обладающие гибкими вычислительными мощностями, могут использовать арбитраж между прибыльностью майнинга биткоина и задачами ИИ. В периоды, когда майнинг биткоина менее выгоден, они могут переключаться на ИИ-вычисления, а затем возвращаться к майнингу, когда это становится более прибыльным. Бэк предполагает, что майнеры, особенно те, кто использует избыточную энергию, могут стать значительными покупателями биткоина, используя прибыль от ИИ для его приобретения. Он также отмечает, что ИИ-вычисления могут быть менее чувствительны к колебаниям цен на электроэнергию, что может дать майнерам дополнительную гибкость.

Эта дискуссия поднимает важные вопросы о долгосрочной стабильности и безопасности сети биткоина в условиях быстрого развития технологий. Хотя опасения Эдвардса имеют под собой основания, особенно в контексте потенциального снижения хэшрейта, взгляд Бэка предлагает более динамичную модель, где майнеры могут адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Переключение между задачами майнинга и ИИ может стать новой стратегией для оптимизации прибыли, что, в свою очередь, может даже способствовать росту спроса на биткоин.

«Майнеры — это наемные охранники Биткоина. Если они уйдут, безопасность сети пострадает», — Чарльз Эдвардс.

Для майнеров, особенно в России и СНГ, эта ситуация открывает новые возможности и вызовы. Гибкость оборудования, способного переключаться между различными вычислительными задачами, может стать ключевым фактором успеха. Инвестиции в универсальные ASIC-майнеры или GPU-фермы, которые могут быть адаптированы как для майнинга криптовалют, так и для ИИ-вычислений, могут обеспечить дополнительную устойчивость к рыночным колебаниям. Важно также отслеживать энергоэффективность оборудования, поскольку стоимость электроэнергии остается одним из основных факторов рентабельности.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ?

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ эта дискуссия подчеркивает необходимость внимательного отслеживания технологических трендов и их влияния на крипторынок. Потенциальное перераспределение вычислительных мощностей между майнингом биткоина и ИИ-вычислениями может создать новые арбитражные возможности и повлиять на прибыльность майнинга. Майнерам стоит рассмотреть диверсификацию своих операций и инвестиции в оборудование, которое может быть адаптировано для различных вычислительных задач, чтобы максимизировать прибыль и снизить риски в условиях меняющегося ландшафта.