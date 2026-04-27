Aave призывает Arbitrum DAO направить замороженные средства эксплойтера Kelp в фонд DeFi United

Протокол децентрализованного финансирования (DeFi) Aave выступил с инициативой, предложив децентрализованной автономной организации (DAO) Arbitrum направить 30 000 ETH, связанных с недавним эксплойтом Kelp DAO, в фонд поддержки «DeFi United». Эти средства, которые на текущий момент заблокированы в сети Arbitrum, оцениваются более чем в 100 миллионов долларов США и могут стать значительным вкладом в инициативу, направленную на помощь проектам и пользователям, пострадавшим от взломов в экосистеме DeFi.

Предложение Aave, представленное в виде запроса на изменение (AIP), призывает Arbitrum DAO использовать свои полномочия для разблокировки и последующего перевода указанных средств. Эксплойт Kelp DAO, произошедший ранее, привел к потере значительных активов, и часть похищенных средств была отслежена и заморожена в сети Arbitrum. Инициатива «DeFi United» была создана для консолидации ресурсов и оказания финансовой поддержки проектам и индивидуальным пользователям, которые стали жертвами кибератак и эксплойтов в секторе децентрализованных финансов. На данный момент в фонд уже поступило более 21 миллиона долларов США в виде различных криптовалют, и потенциально еще 215 миллионов долларов могут быть выделены при условии успешного голосования по ряду управленческих предложений.

Контекст и последствия эксплойта Kelp DAO

Эксплойт Kelp DAO стал одним из множества инцидентов, подчеркивающих уязвимости в быстро развивающемся мире DeFi. Хакеры использовали уязвимости в смарт-контрактах, чтобы вывести значительные объемы криптовалюты. После обнаружения взлома, сообщество и разработчики активно работали над отслеживанием похищенных средств. Замораживание 30 000 ETH в сети Arbitrum стало результатом этих усилий, демонстрируя возможность координации действий для минимизации ущерба. Теперь вопрос заключается в том, как эти замороженные активы будут использованы. Предложение Aave представляет собой один из вариантов, направленный на репарацию ущерба через централизованный фонд.

Роль Arbitrum DAO в управлении средствами

Arbitrum DAO, как управляющий орган одной из крупнейших сетей второго уровня (Layer 2) для Ethereum, обладает значительными полномочиями по принятию решений, касающихся протокола и активов в его экосистеме. Голосование по предложению Aave станет важным прецедентом, демонстрирующим, как децентрализованные организации могут реагировать на масштабные эксплойты и управлять возвращенными или замороженными активами. Успешное принятие этого предложения может укрепить доверие к механизмам управления DAO и показать, что сообщество готово активно участвовать в восстановлении справедливости и поддержке пострадавших.

«Мы призываем сообщество Arbitrum поддержать это предложение, чтобы продемонстрировать солидарность с пострадавшими от эксплойтов DeFi», — говорится в заявлении Aave.

Что это значит для криптосообщества и майнеров из РФ/СНГ?

Для широкого криптосообщества, включая инвесторов и пользователей из России и СНГ, эта ситуация подчеркивает важность безопасности и диверсификации рисков в DeFi. Несмотря на то, что майнеры напрямую не участвуют в подобных эксплойтах, стабильность и доверие к экосистеме DeFi косвенно влияют на общую капитализацию рынка и, соответственно, на прибыльность майнинга. Успешное восстановление средств и поддержка пострадавших могут способствовать укреплению доверия к децентрализованным платформам, что в долгосрочной перспективе позитивно скажется на всем крипторынке. Для майнеров, работающих с Ethereum и его L2-решениями, это также напоминание о необходимости следить за новостями безопасности и учитывать потенциальные риски при выборе платформ для стейкинга или других DeFi-операций с добытыми активами. Решения, принимаемые крупными DAO, такими как Arbitrum, формируют будущее децентрализованного управления и могут повлиять на регулирование и восприятие криптовалют в целом.