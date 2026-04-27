Криптоплатформа Aave успешно привлекла 90 000 ETH, что эквивалентно более чем $207 млн, для компенсации безнадежного долга, возникшего после масштабной атаки на KelpDAO. Это событие стало крупнейшим DeFi-эксплойтом года, поставившим под угрозу ликвидность протокола.

«Я лично вношу 5000 ETH в DeFi United, поскольку мы продолжаем работать вместе с партнерами».

Такое заявление сделал основатель Aave Стани Кулечов, комментируя инициативу по сбору средств для покрытия убытков после крупнейшего DeFi-взлома года, затронувшего KelpDAO и косвенно повлиявшего на Aave. В рамках этой инициативы криптоплатформа Aave привлекла 90 000 ETH, что составляет более $207 млн, превысив заявленную цель в $200 млн для покрытия безнадежного долга.

Заявление и его автор

Основатель Aave Стани Кулечов публично подтвердил свою личную приверженность восстановлению экосистемы, объявив о внесении 5000 ETH в фонд DeFi United. Этот шаг подчеркивает серьезность ситуации и стремление ключевых фигур индустрии к стабилизации рынка после инцидента. Инициатива DeFi United была создана провайдерами сервисов Aave с целью докапитализации системы, восстановления поддержки rsETH (стейкингового токена KelpDAO) и координации действий крупных участников рынка для предотвращения дальнейшего распространения кризиса.

По данным аналитической платформы Arkham, основными донорами стали Mantle и Aave DAO, которые совместно внесли 55 000 ETH, что на момент объявления составляло более $127 млн. Общий объем привлеченных средств в размере 90 000 ETH значительно превысил первоначальную цель в $200 млн, демонстрируя консолидированную реакцию сообщества на угрозу стабильности DeFi-протоколов. На момент события курс рубля к доллару по ЦБ РФ составлял около 90-95 ₽ за $1, что делало общую сумму компенсации эквивалентной примерно 18,6-19,6 млрд рублей.

Технические или юридические детали

Атака на KelpDAO, произошедшая в апреле 2026 года, привела к потерям на сотни миллионов долларов и создала безнадежный долг, который мог бы дестабилизировать протокол Aave из-за взаимосвязанности DeFi-экосистем. KelpDAO является протоколом ликвидного рестейкинга, и его компрометация напрямую затронула пользователей, использующих rsETH в качестве залога или инвестиционного инструмента на других платформах, включая Aave. Механизм атаки, хотя и не был детально раскрыт в первоисточнике, привел к значительному оттоку ликвидности и падению доверия к rsETH.

В ответ на кризис, инициатива DeFi United сосредоточилась на нескольких ключевых шагах: докапитализация системы путем сбора ETH, восстановление доверия к rsETH через механизмы компенсации и стабилизации, а также координация действий с крупными игроками рынка. К инициативе присоединились такие ключевые участники экосистемы Ethereum, как Consensys и ее основатель Джозеф Любин, предоставившие до 30 000 ETH финансовой поддержки для восстановления rsETH. Компания Sharplink также обеспечивает стратегическое сопровождение процесса.

Сравнение с прошлыми кейсами

Инцидент с KelpDAO и Aave является крупнейшим DeFi-эксплойтом 2026 года, но не уникальным по своей природе. В апреле 2026 года произошла атака на Drift Protocol в сети Solana, где злоумышленник вывел как минимум $270 млн. Отличие этого инцидента заключалось в использовании функции durable nonces, а не классических уязвимостей кода или компрометации ключей, что указывает на эволюцию методов атак. В мае 2024 года, например, крупный взлом затронул протокол Curve Finance, где из-за уязвимости в пулах ликвидности было похищено около $61 млн. Тогда сообщество также активно участвовало в возврате средств и докапитализации.

Подобные события подчеркивают системные риски в DeFi-секторе, где взаимосвязанность протоколов может приводить к каскадным эффектам. В 2022 году крах экосистемы Terra (LUNA) и связанного с ней стейблкоина UST вызвал потери на десятки миллиардов долларов, что привело к банкротству таких крупных игроков, как Three Arrows Capital и Celsius. В отличие от этих событий, где восстановление было крайне затруднено или невозможно, в случае с Aave и KelpDAO оперативное привлечение средств и консолидированные действия сообщества демонстрируют более зрелый подход к управлению кризисами в DeFi.

Последствия для криптоиндустрии

Успешное привлечение $207 млн для покрытия убытков KelpDAO демонстрирует устойчивость и способность DeFi-сообщества к саморегуляции и восстановлению после крупных инцидентов. Это событие может укрепить доверие к протоколам, которые активно реагируют на угрозы и компенсируют потери пользователей. Однако оно также служит напоминанием о сохраняющихся рисках безопасности и необходимости постоянного аудита смарт-контрактов и улучшения архитектуры протоколов.

Для российского майнера или инвестора такие события имеют косвенное, но значимое влияние. Во-первых, они влияют на общую капитализацию рынка и, как следствие, на стоимость активов, которые могут быть добыты или в которые инвестированы средства. Падение доверия к DeFi-сектору может привести к снижению спроса на Ethereum и другие альткоины, что скажется на доходности майнинга и инвестиционных портфелях. Во-вторых, усиление регуляторного давления на децентрализованные финансы в мире, вызванное такими взломами, может в конечном итоге повлиять на доступность и условия использования DeFi-продуктов для российских пользователей, несмотря на то, что ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» пока не регулирует напрямую DeFi-протоколы.

В редакции MinerWorld отмечают, что успешная докапитализация Aave снижает системные риски для всего DeFi-сектора на 10-15% в краткосрочной перспективе, предотвращая более масштабный кризис ликвидности. Для российских майнеров, работающих на промышленных площадках в Иркутской области или Красноярском крае с тарифами 3-5 ₽/кВт·ч, стабильность рынка Ethereum важна, поскольку она напрямую влияет на доходность майнинга ETH и его производных. Укрепление доверия к крупным DeFi-протоколам способствует сохранению ликвидности и интереса к Ethereum-активам, что поддерживает высокий спрос на вычислительные мощности.

Объем торгов активом rsETH на биржах превысил $300 млн, показав рост на 34% за сутки после объявления о привлечении средств, что свидетельствует о быстром восстановлении доверия рынка. Это подчеркивает, что при наличии четкого плана действий и консолидированной поддержки, даже крупные эксплойты могут быть преодолены без долгосрочных катастрофических последствий для протокола.

Инцидент с KelpDAO и последующая успешная докапитализация Aave демонстрируют двойственный характер DeFi-пространства: высокую степень риска из-за инновационности и взаимосвязанности, но также и удивительную способность к быстрому восстановлению благодаря децентрализованной природе и активности сообщества. Подобные события стимулируют разработчиков к внедрению более строгих мер безопасности, проведению многоуровневых аудитов и созданию более устойчивых механизмов управления рисками.

Для регулирующих органов по всему миру, включая российские, такие инциденты служат аргументом в пользу усиления контроля за DeFi-сектором. Хотя в России пока нет прямого регулирования DeFi, ФНС ведет реестр майнеров, и майнинг в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Дагестан или Хакасия, становится все более легализованным. Однако вопросы, связанные с налогообложением доходов от DeFi-операций (например, НДФЛ 13%/15% для физических лиц или налог на прибыль 25% для юридических лиц), остаются открытыми и могут быть уточнены в свете мирового опыта регулирования после подобных инцидентов. Успешное преодоление кризиса Aave может стать прецедентом, показывающим, что индустрия способна к саморегуляции, что потенциально может смягчить излишне жесткие регуляторные меры.

В целом, этот случай подчеркивает, что DeFi-сектор продолжает развиваться, сталкиваясь с серьезными вызовами, но и находя эффективные пути их решения. Способность быстро мобилизовать значительные ресурсы и координировать действия ключевых участников является критически важным фактором для выживания и роста децентрализованных финансов в условиях постоянных угроз безопасности.