Разработчик заявил о возможности восстановить 8999 биткоинов, потерянных в 2010 году, с помощью технологии CUDA. Эти активы сейчас оцениваются в $688 млн.

Кажется невероятным, но 8999 биткоинов, потерянных 14 лет назад, могут вернуться в активный оборот. Новый инструмент на базе архитектуры CUDA позволяет взломать старый кошелёк с использованием графических процессоров. Это событие может стать крупнейшим возвратом потерянных криптоактивов в истории.

Что не так с привычным взглядом

Традиционно считалось, что потерянные биткоины ушли навсегда. Однако развитие технологий обработки данных меняет правила игры. В 2010 году пользователь под ником Stone Man потерял доступ к кошельку после удаления файла wallet.dat с Linux-системы. С тех пор эти биткоины оставались неактивными. Подробнее — майнеры Bitmain.

Реальные данные

Инструмент CUDA использует слабую энтропию в ранних ключах Bitcoin Core версии 0.3.2. Графические процессоры NVIDIA позволяют ускорить перебор комбинаций в сотни раз по сравнению с CPU. По нашим наблюдениям, успешное восстановление кошелька Stone Man может занять от 3 до 6 месяцев при использовании фермы из 100 GPU.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Возврат таких объёмов BTC на рынок создаст давление на цену. Однако для российских майнеров в Иркутской области, где стоимость электроэнергии составляет около 3.5 ₽/кВт·ч, это может открыть новые возможности. Увеличение ликвидности биткоина способствует росту интереса к майнингу. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнеры Whatsminer.

Российский контекст

Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», восстановленные криптоактивы подлежат налогообложению по ставке 13% для физических лиц. При текущем курсе ЦБ РФ около 90 ₽ за $1 потенциальная налоговая база составит более 80 млрд ₽. Это может стать крупнейшим единичным налоговым платежом в истории российского крипторынка.

В редакции MinerWorld отмечают, что успех этой операции может стимулировать развитие услуг по восстановлению криптокошельков в России, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией. Для российских майнеров это означает рост спроса на размещение оборудования на промышленной площадке.