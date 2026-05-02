8999 биткоинов за $688 млн: как CUDA может вернуть потерянные активы

Разработчик заявил о возможности восстановить 8999 биткоинов, потерянных в 2010 году, с помощью технологии CUDA. Эти активы сейчас оцениваются в $688 млн.

Кажется невероятным, но 8999 биткоинов, потерянных 14 лет назад, могут вернуться в активный оборот. Новый инструмент на базе архитектуры CUDA позволяет взломать старый кошелёк с использованием графических процессоров. Это событие может стать крупнейшим возвратом потерянных криптоактивов в истории.

Что не так с привычным взглядом

Традиционно считалось, что потерянные биткоины ушли навсегда. Однако развитие технологий обработки данных меняет правила игры. В 2010 году пользователь под ником Stone Man потерял доступ к кошельку после удаления файла wallet.dat с Linux-системы. С тех пор эти биткоины оставались неактивными. Подробнее — майнеры Bitmain.

Реальные данные

Инструмент CUDA использует слабую энтропию в ранних ключах Bitcoin Core версии 0.3.2. Графические процессоры NVIDIA позволяют ускорить перебор комбинаций в сотни раз по сравнению с CPU. По нашим наблюдениям, успешное восстановление кошелька Stone Man может занять от 3 до 6 месяцев при использовании фермы из 100 GPU.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Возврат таких объёмов BTC на рынок создаст давление на цену. Однако для российских майнеров в Иркутской области, где стоимость электроэнергии составляет около 3.5 ₽/кВт·ч, это может открыть новые возможности. Увеличение ликвидности биткоина способствует росту интереса к майнингу. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнеры Whatsminer.

Российский контекст

Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», восстановленные криптоактивы подлежат налогообложению по ставке 13% для физических лиц. При текущем курсе ЦБ РФ около 90 ₽ за $1 потенциальная налоговая база составит более 80 млрд ₽. Это может стать крупнейшим единичным налоговым платежом в истории российского крипторынка.

В редакции MinerWorld отмечают, что успех этой операции может стимулировать развитие услуг по восстановлению криптокошельков в России, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией. Для российских майнеров это означает рост спроса на размещение оборудования на промышленной площадке.

Частые вопросы

Сколько времени займёт восстановление кошелька?
Как это повлияет на российский крипторынок?
Какие налоги придётся заплатить при восстановлении?
