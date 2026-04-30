Северокорейские хакеры украли $6 млрд криптовалют с 2017 года и ответственны за 76% всех криптоубытков в 2026 году, сообщает TRM Labs.

За последние сутки аналитики компании TRM Labs опубликовали отчёт, согласно которому хакеры, связанные с Северной Кореей, с 2017 года похитили криптовалюты на сумму $6 млрд. В 2026 году они ответственны за 76% всех убытков от криптоатак.

Что зафиксировано

Согласно данным TRM Labs, северокорейские хакеры используют сложные методы социальной инженерии и фишинга. Они тратят месяцы на изучение целей и разработку атак, что позволяет им похищать крупные суммы. Например, в случае с платформой Drift хакеры украли $285 млн, проведя несколько месяцев в непосредственном контакте с жертвами.

Причины

Основной причиной активности северокорейских хакеров является необходимость обхода международных санкций. Криптовалюты позволяют им финансировать свои программы и обходить ограничения на традиционные финансовые операции.

Цифры и метрики

$6 млрд — общая сумма похищенных средств с 2017 года

76% — доля северокорейских хакеров в общих убытках от криптоатак в 2026 году

$285 млн — сумма, украденная у платформы Drift

Что будет дальше

Аналитики прогнозируют увеличение числа атак, так как хакеры продолжают совершенствовать свои методы. В ближайшие годы можно ожидать более изощрённых схем социальной инженерии и фишинга.

Уроки для российского майнера

Российские майнеры и инвесторы должны быть особенно осторожны, учитывая текущую ситуацию с международными санкциями. По нашим наблюдениям, хакеры всё чаще используют методы социальной инженерии, чтобы обмануть даже опытных пользователей. Важно использовать двухфакторную аутентификацию и хранить средства в холодных кошельках.

Также стоит учитывать, что в России действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который регулирует оборот криптовалют. Это может повлиять на налогообложение и отчетность майнеров.