Коротко: проект World Liberty Financial (WFLI), связанный с экс-президентом США Дональдом Трампом, получил почти единогласное одобрение (99%) на разблокировку 62 млрд токенов. При этом 40,7 млрд токенов инсайдеров будут заморожены на 2 года.

Развёрнуто по фактам

Голосование прошло среди держателей токенов WFLI, при этом основные решения принимались небольшой группой крупных инвесторов. Предложение включало введение вестинга для 40,7 млрд токенов, принадлежащих инсайдерам проекта, с двухлетним клиффом (периодом полной заморозки). Это означает, что до 2026 года эти токены не смогут быть проданы или переданы.

Что говорят данные

Общий объём токенов WFLI составляет 100 млрд, из которых 62 млрд были заблокированы с момента запуска проекта. После разблокировки 21,3 млрд токенов станут доступны для обращения на рынке, что может повлиять на их стоимость. По нашим наблюдениям, подобные массовые разблокировки часто приводят к краткосрочному снижению цены актива.

Прогноз и риски

Основной риск связан с возможным давлением на рынок со стороны крупных держателей, которые могут начать продавать токены после разблокировки. Однако вестинг для инсайдеров снижает вероятность резкого обвала. В среднем такие события приводят к коррекции цены на 10-15% в течение первого месяца.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов важно учитывать курс ЦБ РФ, который на момент публикации составляет около 90-95 ₽ за $1. Это влияет на рублёвую стоимость токенов и потенциальную налоговую нагрузку. По ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», доходы от криптовалют облагаются НДФЛ в размере 13% для резидентов и 15% для нерезидентов.

В целом, разблокировка токенов WFLI — это важный этап для проекта, но инвесторам стоит быть готовыми к повышенной волатильности в ближайшие месяцы.