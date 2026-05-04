Очередь на вывод Ethereum из стейкинга достигла рекордных 433 158 ETH, что эквивалентно $1,2 млрд по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1. Время ожидания вывода составляет семь дней, а объём заявок на вход в стейкинг превышает объём выводов в семь раз.

Хронология событий

18 апреля северокорейская хакерская группа Lazarus Group атаковала мост KelpDAO, похитив 116 500 rsETH на сумму $292 млн. Это стало крупнейшим взломом апреля, который дестабилизировал рынки кредитования и вызвал панику среди инвесторов. В течение следующих двух недель количество заявок на вывод Ethereum из стейкинга увеличилось на 72 000%, достигнув 433 158 ETH к 3 мая.

Ключевые цифры и метрики

Объём очереди на вывод: 433 158 ETH ($1,2 млрд)

Время ожидания вывода: 7 дней

Очередь на вход: 3,6 млн ETH ($10 млрд)

Время ожидания входа: 62 дня

Общий объём заблокированных активов: 38,6 млн ETH ($110 млрд)

Годовая доходность стейкинга: 2,92%

Что говорят участники рынка

Ончейн-аналитик Checkmatey отметил: «Капитал уходит из всех форм „дефая", потому что риски сведены к потере самого капитала, а не доходности». В редакции MinerWorld отмечают, что текущая ситуация напоминает кризис доверия к DeFi летом 2022 года, когда серия взломов привела к оттоку $45 млрд из сектора.

Российский угол

Для российских инвесторов стейкинг Ethereum остаётся привлекательным, несмотря на риски. Средняя годовая доходность в 2,92% превышает ставки по рублёвым депозитам в большинстве банков РФ. При этом российские майнеры, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией (Иркутская область, Красноярский край, Карелия), могут рассматривать стейкинг как альтернативу майнингу, учитывая лимиты Минэнерго на подключение новых мощностей в южных регионах.

Общий объём заблокированных активов в стейкинге Ethereum составляет 38,6 млн ETH, что эквивалентно 31,72% от общего рыночного предложения криптовалюты. Количество активных валидаторов приближается к 900 000, что свидетельствует о высокой устойчивости сети.