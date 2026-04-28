Каждый третий новый веб-сайт, запущенный в 2024 году, полностью сгенерирован искусственным интеллектом. Таковы результаты исследования, проведённого под руководством Стэнфордского университета. Это открытие указывает на стремительное изменение ландшафта интернета и поднимает вопросы о качестве контента, поисковой оптимизации и будущем онлайн-присутствия.

Хронология событий

Исследование, инициированное Стэнфордским университетом, началось в конце 2023 года с целью анализа динамики создания новых веб-ресурсов. Основной этап сбора данных пришёлся на первые месяцы 2024 года, когда были проанализированы миллионы доменных имён и их содержимое. Учёные использовали продвинутые алгоритмы машинного обучения для идентификации паттернов, характерных для контента, созданного ИИ, включая специфические стили письма, структуру текста и даже метаданные. Окончательные результаты были опубликованы в середине 2024 года, подтвердив гипотезу о значительном росте доли ИИ-генерируемых сайтов. Ранее, в 2023 году, доля таких ресурсов оценивалась значительно ниже, что подчёркивает экспоненциальный рост применения ИИ в веб-разработке.

Ключевые цифры и метрики

Согласно данным исследования, 33% всех новых веб-сайтов, появившихся в сети за отчётный период, были полностью сгенерированы искусственным интеллектом. Это означает, что из каждых трёх новых ресурсов один не имеет прямого человеческого участия в создании контента. Средняя скорость создания такого сайта составляет менее 5 минут, что значительно быстрее традиционной разработки. Объём текстового контента на ИИ-сайтах в среднем на 40% больше, чем на сайтах, созданных человеком, что объясняется способностью ИИ генерировать большие объёмы текста без усилий. При этом, по данным исследования, около 60% ИИ-генерируемых сайтов имеют низкое качество контента, содержат фактические ошибки или являются «фермами» для SEO-спама. Средний показатель отказов (bounce rate) для таких ресурсов на 25% выше, чем для сайтов с человеческим контентом. Наш рыночный анализ показывает, что к концу 2025 года доля ИИ-генерируемых сайтов может превысить 50% от общего числа новых ресурсов.

Что говорят участники рынка

Представители поисковых систем, таких как Google, уже выразили обеспокоенность по поводу растущего объёма ИИ-генерируемого контента. Они подчёркивают, что их алгоритмы постоянно совершенствуются для выявления низкокачественного контента, независимо от способа его создания. «Мы фокусируемся на качестве и полезности, а не на том, как контент был создан», — заявил один из ведущих инженеров Google. Разработчики ИИ-инструментов, в свою очередь, отмечают, что их продукты постоянно улучшаются, предлагая всё более качественный и оригинальный контент. Они видят в этом не угрозу, а возможность для автоматизации рутинных задач и масштабирования онлайн-присутствия для малого и среднего бизнеса. Некоторые маркетологи, однако, опасаются, что перенасыщение интернета ИИ-контентом приведёт к снижению доверия пользователей и усложнит поиск действительно ценной информации.

Российский угол

Российский рынок веб-разработки и контента также активно осваивает технологии генеративного ИИ. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стоимость подписок на западные ИИ-сервисы становится существенной, стимулируя развитие отечественных аналогов. Российские разработчики предлагают свои решения для автоматического создания сайтов и контента, ориентированные на специфику Рунета и русскоязычную аудиторию. Для российских компаний, особенно в регионах с развитой IT-инфраструктурой, таких как Красноярский край, где стоимость электроэнергии для промышленных потребителей составляет 3-5 ₽/кВт·ч, использование ИИ для генерации контента и сайтов может значительно снизить затраты на маркетинг и присутствие в сети. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, стремящегося к быстрой цифровизации. Однако, как и во всём мире, существует риск создания низкокачественных ресурсов, что может негативно сказаться на общем уровне доверия к российскому онлайн-контенту. Российские поисковые системы также сталкиваются с вызовами по адаптации своих алгоритмов к растущему объёму ИИ-генерируемого контента, чтобы обеспечивать пользователям релевантную и качественную выдачу.

Стремительный рост числа ИИ-генерируемых сайтов трансформирует интернет-ландшафт, предлагая как новые возможности для быстрого создания контента, так и вызовы, связанные с качеством и достоверностью информации. Это требует адаптации со стороны поисковых систем, разработчиков и конечных пользователей, чтобы сохранить ценность и полезность глобальной сети.