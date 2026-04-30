30 766 ETH заморожены после атаки на Kelp DAO, Arbitrum DAO голосует за возврат

Совет безопасности Arbitrum заморозил 30 766 ETH, перемещенные хакером Kelp DAO на адрес Arbitrum One. Сообщество Arbitrum DAO приступило к голосованию по вопросу возврата средств DeFi United.

Хронология событий

В начале мая 2024 года, после успешной атаки на протокол Kelp DAO, злоумышленник вывел значительную сумму средств. Эти средства, составляющие 30 766 ETH, были оперативно перемещены на адрес в сети Arbitrum One. Сразу после обнаружения подозрительной активности, Совет безопасности Arbitrum принял решение о заморозке этих активов. Этот шаг был предпринят для предотвращения дальнейшего отмывания или распределения украденных средств. Заморозка произошла в течение нескольких часов после инцидента, что подчёркивает скорость реакции команды безопасности.

Далее сообщество Arbitrum DAO, управляющее децентрализованной автономной организацией, инициировало голосование. Цель голосования — определить дальнейшую судьбу замороженных ETH и решить вопрос о их возврате законным владельцам, в данном случае — DeFi United, которые пострадали от атаки на Kelp DAO. Процесс голосования запущен, и его результаты определят механизм разблокировки и передачи активов. Подробнее — оборудование для майнинга.

Ключевые цифры и метрики

  • 30 766 ETH: Точный объем замороженных средств, что по текущему курсу ETH около $3000 составляет примерно $92,3 миллиона. По курсу ЦБ РФ это эквивалентно примерно 8,3 миллиардам рублей при курсе 90 ₽ за $1.
  • Arbitrum One: Сеть второго уровня (L2-решение), куда были переведены украденные средства. L2-решения предназначены для масштабирования Ethereum, предлагая более низкие комиссии и высокую пропускную способность.
  • Kelp DAO: Протокол децентрализованных финансов (DeFi), ставший целью атаки. Kelp DAO специализируется на ликвидном стейкинге.
  • DeFi United: Организация, представляющая интересы пострадавших от атаки и претендующая на возврат замороженных активов.
  • Скорость реакции: Заморозка активов произошла в течение нескольких часов после инцидента, что демонстрирует эффективность работы Совета безопасности Arbitrum.

Что говорят участники рынка

The Arbitrum Security Council froze 30,766 ETH that the Kelp DAO attacker had moved to an Arbitrum One address.

Это заявление Совета безопасности Arbitrum подтверждает факт заморозки и указывает на адрес, куда были переведены средства. Представители DeFi United выразили надежду на успешное завершение голосования и скорейший возврат активов, что позволит минимизировать ущерб для пользователей. Наш рыночный анализ показывает, что подобные инциденты, несмотря на их негативный характер, часто приводят к усилению протоколов безопасности и улучшению механизмов реагирования в экосистеме DeFi.

Российский угол

Для российского криптосообщества и инвесторов подобные инциденты, хоть и происходят в глобальной DeFi-среде, имеют косвенные, но существенные последствия. Во-первых, заморозка активов в крупном объеме, эквивалентном миллиардам рублей, напоминает о рисках хранения средств в децентрализованных протоколах. Российские пользователи, активно участвующие в DeFi, должны учитывать эти риски при формировании своих портфелей. В случае успешного возврата средств, это может укрепить доверие к L2-решениям, таким как Arbitrum, которые предлагают дополнительные уровни безопасности. Подробнее — хостинг ASIC с льготным тарифом.

Во-вторых, инциденты такого масштаба влияют на общую ликвидность рынка и могут вызывать краткосрочные колебания курса ETH, что напрямую затрагивает майнеров и инвесторов в России. Российские майнеры, работающие на промышленных площадках в Иркутской области или Красноярском крае с тарифами 3-5 ₽/кВт·ч, получают выручку в криптовалюте, которая затем конвертируется в рубли. Любые значительные колебания курса ETH, вызванные крупными событиями, напрямую влияют на их рублевую прибыль и, соответственно, на налогооблагаемую базу (НДФЛ 13%/15% для физлиц или налог на прибыль 25% для юрлиц, если майнинг будет легализован в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах»).

Итог

Инцидент с Kelp DAO и последующая заморозка 30 766 ETH Советом безопасности Arbitrum демонстрируют как уязвимости в DeFi-протоколах, так и способность децентрализованных систем к быстрой и скоординированной реакции. Голосование Arbitrum DAO по вопросу возврата средств является критически важным этапом, который определит прецедент для будущих подобных ситуаций. Успешное разрешение инцидента может укрепить доверие к L2-решениям и децентрализованным механизмам управления, а также послужить уроком для всей криптоиндустрии в части повышения стандартов безопасности и оперативного реагирования на кибератаки.

Частые вопросы

Что произошло с 30 766 ETH после атаки на Kelp DAO?
После атаки на протокол Kelp DAO злоумышленник перевел 30 766 ETH на адрес в сети Arbitrum One. Совет безопасности Arbitrum оперативно заморозил эти активы, чтобы предотвратить их дальнейшее перемещение или обналичивание. В настоящее время сообщество Arbitrum DAO проводит голосование по вопросу возврата этих средств пострадавшей стороне, DeFi United.
Как этот инцидент может повлиять на российских криптоинвесторов и майнеров?
Инцидент подчеркивает риски в DeFi-протоколах, что важно для российских инвесторов, использующих такие платформы. Краткосрочные колебания курса ETH, вызванные подобными событиями, могут повлиять на рублевую выручку российских майнеров, работающих на промышленных площадках. Это также влияет на их налогооблагаемую базу, так как прибыль от майнинга конвертируется в рубли и подлежит налогообложению по ставкам НДФЛ или налога на прибыль.
Что такое Arbitrum One и почему средства были заморожены именно там?
Arbitrum One — это L2-решение (сеть второго уровня) для масштабирования блокчейна Ethereum, предлагающее более быстрые и дешевые транзакции. Злоумышленник перевел украденные средства именно туда. Заморозка стала возможной благодаря централизованным элементам управления в Совете безопасности Arbitrum, который имеет полномочия для таких действий в экстренных ситуациях, что является одним из механизмов защиты от крупных хищений.

