Хронология событий

В начале мая 2024 года, после успешной атаки на протокол Kelp DAO, злоумышленник вывел значительную сумму средств. Эти средства, составляющие 30 766 ETH, были оперативно перемещены на адрес в сети Arbitrum One. Сразу после обнаружения подозрительной активности, Совет безопасности Arbitrum принял решение о заморозке этих активов. Этот шаг был предпринят для предотвращения дальнейшего отмывания или распределения украденных средств. Заморозка произошла в течение нескольких часов после инцидента, что подчёркивает скорость реакции команды безопасности.

Далее сообщество Arbitrum DAO, управляющее децентрализованной автономной организацией, инициировало голосование. Цель голосования — определить дальнейшую судьбу замороженных ETH и решить вопрос о их возврате законным владельцам, в данном случае — DeFi United, которые пострадали от атаки на Kelp DAO. Процесс голосования запущен, и его результаты определят механизм разблокировки и передачи активов.

Ключевые цифры и метрики

30 766 ETH: Точный объем замороженных средств, что по текущему курсу ETH около $3000 составляет примерно $92,3 миллиона. По курсу ЦБ РФ это эквивалентно примерно 8,3 миллиардам рублей при курсе 90 ₽ за $1.

Arbitrum One: Сеть второго уровня (L2-решение), куда были переведены украденные средства. L2-решения предназначены для масштабирования Ethereum, предлагая более низкие комиссии и высокую пропускную способность.

Kelp DAO: Протокол децентрализованных финансов (DeFi), ставший целью атаки. Kelp DAO специализируется на ликвидном стейкинге.

DeFi United: Организация, представляющая интересы пострадавших от атаки и претендующая на возврат замороженных активов.

Скорость реакции: Заморозка активов произошла в течение нескольких часов после инцидента, что демонстрирует эффективность работы Совета безопасности Arbitrum.

Что говорят участники рынка

The Arbitrum Security Council froze 30,766 ETH that the Kelp DAO attacker had moved to an Arbitrum One address.

Это заявление Совета безопасности Arbitrum подтверждает факт заморозки и указывает на адрес, куда были переведены средства. Представители DeFi United выразили надежду на успешное завершение голосования и скорейший возврат активов, что позволит минимизировать ущерб для пользователей. Наш рыночный анализ показывает, что подобные инциденты, несмотря на их негативный характер, часто приводят к усилению протоколов безопасности и улучшению механизмов реагирования в экосистеме DeFi.

Российский угол

Для российского криптосообщества и инвесторов подобные инциденты, хоть и происходят в глобальной DeFi-среде, имеют косвенные, но существенные последствия. Во-первых, заморозка активов в крупном объеме, эквивалентном миллиардам рублей, напоминает о рисках хранения средств в децентрализованных протоколах. Российские пользователи, активно участвующие в DeFi, должны учитывать эти риски при формировании своих портфелей. В случае успешного возврата средств, это может укрепить доверие к L2-решениям, таким как Arbitrum, которые предлагают дополнительные уровни безопасности.

Во-вторых, инциденты такого масштаба влияют на общую ликвидность рынка и могут вызывать краткосрочные колебания курса ETH, что напрямую затрагивает майнеров и инвесторов в России. Российские майнеры, работающие на промышленных площадках в Иркутской области или Красноярском крае с тарифами 3-5 ₽/кВт·ч, получают выручку в криптовалюте, которая затем конвертируется в рубли. Любые значительные колебания курса ETH, вызванные крупными событиями, напрямую влияют на их рублевую прибыль и, соответственно, на налогооблагаемую базу (НДФЛ 13%/15% для физлиц или налог на прибыль 25% для юрлиц, если майнинг будет легализован в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах»).

Итог

Инцидент с Kelp DAO и последующая заморозка 30 766 ETH Советом безопасности Arbitrum демонстрируют как уязвимости в DeFi-протоколах, так и способность децентрализованных систем к быстрой и скоординированной реакции. Голосование Arbitrum DAO по вопросу возврата средств является критически важным этапом, который определит прецедент для будущих подобных ситуаций. Успешное разрешение инцидента может укрепить доверие к L2-решениям и децентрализованным механизмам управления, а также послужить уроком для всей криптоиндустрии в части повышения стандартов безопасности и оперативного реагирования на кибератаки.