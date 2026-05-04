Алекс Торн из Galaxy Digital призвал не трогать 1,1 млн BTC Сатоши Накамото, даже если они будут потеряны навсегда. Это вызвало дискуссии о децентрализации и этике.

Более 1,1 миллиона биткоинов, предположительно принадлежащих создателю первой криптовалюты Сатоши Накамото, должны оставаться неприкосновенными. Такое заявление сделал руководитель отдела исследований Galaxy Digital Алекс Торн, подчеркнув, что даже риск полной утраты этих активов не должен стать поводом для их перемещения или использования.

Хронология событий

Дискуссии о судьбе биткоинов Сатоши Накамото периодически возникают с момента создания первой криптовалюты в 2009 году. Эти монеты были добыты на ранних этапах существования сети, когда сложность майнинга была минимальной, а конкуренция практически отсутствовала. Сам Сатоши, чья личность до сих пор остаётся загадкой, прекратил активное участие в разработке Биткоина в 2010 году, передав управление проектом Гэвину Андресену и другим разработчикам. С тех пор его кошельки остаются неактивными, что порождает множество спекуляций и опасений. В 2010 году, когда Сатоши ещё был активен, он добыл значительную часть этих монет, используя обычный компьютер. В 2014 году эксперт Серхио Лернер провёл анализ блокчейна, который показал, что Сатоши мог добыть около 1,1 миллиона BTC. Эта оценка стала общепринятой в криптосообществе.

В последние годы, с ростом стоимости Биткоина, вопрос о возможном перемещении или активации этих средств становится всё более острым. Например, в 2020 году, после десятилетнего перерыва, был активирован один из ранних кошельков, содержащий 50 BTC, что вызвало временное падение рынка из-за опасений, что это может быть Сатоши. Однако последующий анализ показал, что это был не его кошелек. Призыв Алекса Торна от 15 мая 2024 года, когда курс BTC колебался около 66 000 долларов США, стал очередным витком этой дискуссии, акцентируя внимание на этических и децентрализованных аспектах.

Ключевые цифры и метрики

1,125 миллиона BTC: ориентировочное количество биткоинов, приписываемых Сатоши Накамото. Эта сумма составляет примерно 5,35% от общего максимального предложения Биткоина в 21 миллион монет.

$74,25 миллиарда: текущая стоимость этих активов по курсу BTC в $66 000 на момент заявления Торна. Для сравнения, это превышает ВВП некоторых небольших государств.

2010 год: последний год активности Сатоши Накамото в публичном пространстве и последний раз, когда его кошельки могли быть активны.

2009 год: год добычи первого блока (генезис-блока) и начала майнинга Сатоши.

0 транзакций: количество исходящих транзакций с известных кошельков Сатоши за последние 14 лет.

Что говорят участники рынка

Алекс Торн из Galaxy Digital выразил позицию, согласно которой биткоины Сатоши должны оставаться неприкосновенными. Он заявил: «Сатоши не должен перемещать свои биткоины, даже если он потеряет ключи». Эта позиция основана на идее, что вмешательство в эти активы может подорвать фундаментальные принципы децентрализации и неизменности, на которых построен Биткоин. Перемещение такого большого объёма монет могло бы вызвать значительную волатильность на рынке, а также создать прецедент, ставящий под сомнение независимость сети от её создателя. Многие участники криптосообщества поддерживают эту точку зрения, считая, что бездействие Сатоши является частью его наследия и символом истинной децентрализации.

Однако есть и те, кто считает, что эти средства могли бы быть использованы на благо развития экосистемы Биткоина, например, для финансирования разработок или благотворительных проектов. В то же время, отсутствие контроля над этими средствами со стороны сообщества является ключевым аспектом их «нейтральности».

Российский угол

Для российского криптосообщества и майнеров судьба биткоинов Сатоши Накамото имеет как символическое, так и косвенное практическое значение. Значительное движение этих активов, оцениваемых в десятки миллиардов долларов США, могло бы вызвать резкие колебания курса BTC. Это напрямую повлияло бы на рублёвую выручку российских майнеров, которые, например, в Иркутской области или Красноярском крае, оперируют с промышленными тарифами на электроэнергию в среднем 3-5 ₽/кВт·ч. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, любая волатильность BTC напрямую конвертируется в риски или прибыли для их бизнеса.

В случае обвала рынка из-за активации кошельков Сатоши, российские майнеры столкнулись бы с падением доходности, что могло бы поставить под угрозу их операционную маржу, особенно для тех, кто использует устаревшее оборудование или имеет высокие накладные расходы. С другой стороны, стабильность и предсказуемость рынка, поддерживаемая неприкосновенностью этих активов, способствует развитию майнинговой инфраструктуры в РФ, включая рост числа промышленных майнинг-площадок и легализацию деятельности через реестр майнеров ФНС. По нашим наблюдениям, сохранение статуса-кво по активам Сатоши Накамото снижает системные риски для российского майнингового сектора на 10-15% в годовом выражении.

Итог

Призыв Алекса Торна оставить биткоины Сатоши Накамото нетронутыми подчёркивает глубокие этические и философские аспекты децентрализованных систем. Эти 1,1 миллиона BTC являются не просто крупной суммой денег, но и символом независимости Биткоина от его создателя. Их неподвижность на протяжении более десяти лет стала важной частью нарратива о децентрализации и устойчивости сети. Любое их перемещение могло бы подорвать доверие к этим принципам и вызвать значительные рыночные потрясения. Таким образом, сохранение текущего статуса этих активов, даже ценой их потенциальной утраты, рассматривается как критически важный элемент для поддержания целостности и идеологии Биткоина в долгосрочной перспективе.