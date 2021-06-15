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Оборудование и комплектующие для майнинга

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    Ремонт майнеров

    Главная / Ремонт майнеров
    Мы сервисный центр номер один в России - команда из настоящих профессионалов своего дела, прошедших обучение по специальности «техобслуживание и ремонт электрооборудования».
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      Наши услуги
      Название услугиСтоимость
      Простой ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 9 и 11 серия4500 р.
      Простой ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 15 серия5000 р.
      Сложный ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 15 серия7000 р.
      Простой ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 17 серия7000 р.
      Сложный ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 17 серия10000 р.
      Простой ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 19 серия20000 р.
      Сложный ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 19 серияот 30000 р.
      Простой ремонт хэш-платы MicroBT(Whatsminer) M2* серия20000 р.
      Сложный ремонт хэш-платы MicroBT(Whatsminer) M2* серияот 30000 р.
      Простой ремонт хэш-платы MicroBT(Whatsminer) M3* серия25000 р.
      Сложный ремонт хэш-платы MicroBT(Whatsminer) M3* серияот 35000 р.
      Ремонт хэш-платы Innosilicon серии Т2Т*10000 р.
      Ремонт хэш-платы Innosilicon серии Т3*12000 р.
      Ремонт контрольной платы Antminer(Bitmain) 9 серия3000 р.
      Ремонт контрольной платы Antminer(Bitmain) 15 серияот 5000 р.
      Ремонт контрольной платы Antminer(Bitmain) 17 и 19 серииот 6000 р.
      Ремонт контрольной платы Whatsminerот 6000 р.
      Ремонт контрольной платы Innosiliconот 6000 р.
      Ремонт блока питания Antminer(Bitmain) 15 и 17 серииот 7000 р.
      Ремонт блока питания Antminer(Bitmain) 19 серияот 20000 р.
      Ремонт блока питания Whatsminer M2*от 10000 р.
      Ремонт блока питания Whatsminer M3*от 25000 р.
      Диагностика оборудования без ремонта1000 р.
      Чистка оборудования без ремонта1500 р.
      Замена термоинтерфейса Innosilicon3500 р.
      Замена термоинтерфейса Whatsminer5000 р.
      Замена термоинтерфейса Antminer(Bitmain) 19 серия10000 р.
      Пересборка оборудования1500 р.
      Замена вентилятораот 1000 р.
      Замена шлейфаот 350 р.
      Замена разъема300-350 р.
      Переустановка ПО контрольной платы1500 р.
      Прошивка дампа хэш-платы500 р.
      Минимальные сроки ожидания
      Лояльные цены
      (фиксированная стоимость ремонта)
      Наиболее выгодные предложения для оптовых клиентов
      Гарантия качества
      (честный ремонт с гарантией 14 дней на выполненные работы и расходные материалы)
      Сервисные центры
      представлены в трех городах России. Удобный график , расположение и бесплатная парковка
      Оперативное взаимодействие
      с транспортными компаниями по вопросам доставки из регионов
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        +7 (926) 899-94-77 +7 (924) 000-11-44

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        г. Иркутск, ул. Байкальская, 157/1
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