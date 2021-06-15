Ремонт майнеров

|Название услуги
|Стоимость
|Простой ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 9 и 11 серия
|4500 р.
|Простой ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 15 серия
|5000 р.
|Сложный ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 15 серия
|7000 р.
|Простой ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 17 серия
|7000 р.
|Сложный ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 17 серия
|10000 р.
|Простой ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 19 серия
|20000 р.
|Сложный ремонт хэш-платы Antminer(Bitmain) 19 серия
|от 30000 р.
|Простой ремонт хэш-платы MicroBT(Whatsminer) M2* серия
|20000 р.
|Сложный ремонт хэш-платы MicroBT(Whatsminer) M2* серия
|от 30000 р.
|Простой ремонт хэш-платы MicroBT(Whatsminer) M3* серия
|25000 р.
|Сложный ремонт хэш-платы MicroBT(Whatsminer) M3* серия
|от 35000 р.
|Ремонт хэш-платы Innosilicon серии Т2Т*
|10000 р.
|Ремонт хэш-платы Innosilicon серии Т3*
|12000 р.
|Ремонт контрольной платы Antminer(Bitmain) 9 серия
|3000 р.
|Ремонт контрольной платы Antminer(Bitmain) 15 серия
|от 5000 р.
|Ремонт контрольной платы Antminer(Bitmain) 17 и 19 серии
|от 6000 р.
|Ремонт контрольной платы Whatsminer
|от 6000 р.
|Ремонт контрольной платы Innosilicon
|от 6000 р.
|Ремонт блока питания Antminer(Bitmain) 15 и 17 серии
|от 7000 р.
|Ремонт блока питания Antminer(Bitmain) 19 серия
|от 20000 р.
|Ремонт блока питания Whatsminer M2*
|от 10000 р.
|Ремонт блока питания Whatsminer M3*
|от 25000 р.
|Диагностика оборудования без ремонта
|1000 р.
|Чистка оборудования без ремонта
|1500 р.
|Замена термоинтерфейса Innosilicon
|3500 р.
|Замена термоинтерфейса Whatsminer
|5000 р.
|Замена термоинтерфейса Antminer(Bitmain) 19 серия
|10000 р.
|Пересборка оборудования
|1500 р.
|Замена вентилятора
|от 1000 р.
|Замена шлейфа
|от 350 р.
|Замена разъема
|300-350 р.
|Переустановка ПО контрольной платы
|1500 р.
|Прошивка дампа хэш-платы
|500 р.
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Адресг. Иркутск, ул. Карла Маркса, 30
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АдресВерейская улица, 45