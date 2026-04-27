«Атака затронула только внутренние кошельки команды ZetaChain, средства пользователей не пострадали», — заявили представители проекта.

Инцидент произошел 21 ноября 2024 года, когда команда ZetaChain обнаружила несанкционированный доступ к одному из своих смарт-контрактов. В качестве превентивной меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение потенциальной угрозы и защитить активы пользователей, было принято решение о временной приостановке всех кроссчейн-транзакций в сети. Этот шаг позволил провести тщательное расследование и оценить масштабы произошедшего, а также разработать план по усилению безопасности.

Заявление и его автор

Официальное заявление о произошедшем было опубликовано командой ZetaChain в их аккаунтах в социальных сетях и на официальном сайте проекта. В сообщении подчеркивалось, что атака была направлена исключительно на внутренние операционные кошельки команды, используемые для управления проектом и его развития. Средства конечных пользователей, хранящиеся в их личных кошельках или заблокированные в децентрализованных приложениях (dApps), не были затронуты. Это заявление призвано успокоить сообщество и предотвратить панические продажи токена ZETA, который на момент инцидента торговался по курсу около $1,15, что по курсу ЦБ РФ составляет примерно 103-104 ₽ за токен.

Технические или юридические детали

Атака была осуществлена на смарт-контракт, отвечающий за определенные внутренние операции сети ZetaChain. Хотя точные технические детали эксплойта не раскрываются, обычно такие инциденты связаны с уязвимостями в коде контракта, ошибками в логике его работы или компрометацией приватных ключей, которые контролируют доступ к контракту. В данном случае, судя по заявлению, злоумышленники получили доступ к средствам, предназначенным для операционных нужд команды, а не к пулам ликвидности или пользовательским депозитам. ZetaChain, как блокчейн первого уровня (L1), ориентированный на кроссчейн-совместимость, использует сложную архитектуру, включающую омничейн-смарт-контракты и систему обмена сообщениями. Уязвимость в любом из этих компонентов может иметь серьезные последствия. Для российских инвесторов и майнеров, использующих различные кроссчейн-мосты, подобные инциденты напоминают о рисках, связанных с взаимодействием между различными блокчейнами. Хотя прямого влияния на майнинг в России нет, косвенно это может повлиять на ликвидность и стоимость активов, которые майнеры получают или обменивают.

Сравнение с прошлыми кейсами

Инцидент с ZetaChain перекликается с рядом других атак на кроссчейн-протоколы и мосты, которые произошли в последние годы. Например, в августе 2022 года мост Nomad Bridge потерял около $190 миллионов из-за уязвимости в смарт-контракте, позволявшей многократно выводить средства. В марте 2022 года мост Ronin Network, используемый игрой Axie Infinity, был взломан на $625 миллионов из-за компрометации приватных ключей валидаторов. В отличие от этих случаев, где были затронуты значительные объемы пользовательских средств, атака на ZetaChain, по заявлению команды, ограничилась внутренними кошельками. Это указывает либо на более раннее обнаружение уязвимости, либо на меньший масштаб эксплойта, либо на более эффективные меры по сегментации активов. В мае 2023 года аналогичный инцидент произошел с протоколом Multichain, что привело к значительным потерям и долгосрочным проблемам с выводом средств. Каждый такой случай подчеркивает критическую важность аудита смарт-контрактов и строгих протоколов безопасности для проектов, работающих с кроссчейн-технологиями.

Последствия для криптоиндустрии

Подобные инциденты, даже если они не затрагивают пользовательские средства напрямую, подрывают доверие к децентрализованным протоколам и кроссчейн-решениям. Для всей криптоиндустрии это означает усиление требований к безопасности и более тщательную проверку новых проектов. Регуляторы, включая российские органы, такие как ФНС, которые активно работают над формированием реестра майнеров и регулированием оборота цифровых активов согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», обращают пристальное внимание на такие события. Повышенная частота взломов может стать аргументом для ужесточения контроля и требований к лицензированию, что потенциально усложнит работу для российских майнинговых пулов и операторов. В редакции MinerWorld отмечают, что совокупный ущерб от взломов кроссчейн-мостов в 2022-2023 годах превысил $2 миллиарда, что значительно замедляет их массовое внедрение. Для российского криптосообщества это означает необходимость более осторожного подхода к выбору платформ для обмена и хранения активов, особенно при работе с кроссчейн-транзакциями. Майнеры, которые получают вознаграждение в различных токенах и используют мосты для их конвертации или вывода, должны быть особенно бдительны. Например, промышленные майнинг-площадки в Иркутской области, где тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, могут столкнуться с увеличением операционных рисков при использовании менее проверенных кроссчейн-сервисов для управления своими активами.

Временная приостановка транзакций ZetaChain является стандартной процедурой реагирования на инциденты безопасности. Хотя команда утверждает, что пользовательские средства в безопасности, сам факт атаки подчеркивает сохраняющиеся риски в децентрализованном пространстве. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от скорости и эффективности расследования, а также от предложенных решений по усилению безопасности. Для восстановления полного доверия ZetaChain потребуется не только устранить уязвимость, но и предоставить прозрачный отчет о причинах и последствиях инцидента, а также о принятых мерах по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Это критически важно для поддержания репутации проекта в условиях жесткой конкуренции на рынке кроссчейн-решений.