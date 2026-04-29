Несмотря на кажущуюся надёжность кроссчейн-протоколов, обеспечивающих взаимодействие между различными блокчейнами, инцидент с ZetaChain показал, что даже тщательно спроектированные системы могут иметь критические уязвимости. Атака, в результате которой из командных кошельков было выведено 333 868 долларов США, подчёркивает риски, связанные с передачей активов через несколько сетей, и ставит под сомнение распространённое представление о безопасности децентрализованных мостов.

Что не так с привычным взглядом

Принято считать, что кроссчейн-мосты, такие как ZetaChain, повышают ликвидность и функциональность децентрализованных финансов (DeFi), позволяя пользователям перемещать активы между блокчейнами с разными архитектурами. Однако этот удобство сопряжено с повышенным вектором атаки. Каждый дополнительный уровень абстракции и взаимодействия между сетями потенциально создаёт новые точки отказа. В случае с ZetaChain, злоумышленник использовал не одну, а сразу три уязвимости, что указывает на комплексный характер проблемы, а не на единичный баг. Подобные инциденты, как и взлом Ronin Bridge в марте 2022 года на сумму более 600 миллионов долларов, демонстрируют, что сложность системы часто обратно пропорциональна её безопасности.

Реальные данные

Согласно постмортем-отчёту ZetaChain, злоумышленник вывел 333 868 долларов США из командных кошельков. Атака произошла 21 мая 2024 года. Основной причиной названа «уязвимость в механизме кроссчейн-сообщений». Точнее, были задействованы три взаимосвязанные уязвимости: ошибка в логике проверки транзакций, некорректная обработка исключений и возможность повторного использования транзакционных нонсов. Эти недостатки позволили обойти стандартные протоколы безопасности и авторизовать несанкционированные переводы. Средства были выведены в различных криптовалютах, включая ZETA, ETH и USDC. В редакции MinerWorld отмечают, что совокупность трёх уязвимостей, а не одной, свидетельствует о системных недоработках в архитектуре, а не о случайной ошибке кодирования.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Очевидно, что атака выгодна злоумышленнику, который получил доступ к значительным средствам. Для команды ZetaChain и держателей токенов ZETA это событие стало негативным фактором. Потеря средств, пусть и из командных кошельков, подрывает доверие к проекту и его технологической основе. Это может привести к падению стоимости токена и снижению интереса инвесторов. Для более широкого рынка DeFi каждый такой инцидент служит напоминанием о присущих рисках, что может замедлить темпы принятия кроссчейн-решений. С другой стороны, подобные взломы стимулируют разработчиков к усилению аудита кода и внедрению более строгих протоколов безопасности, что в долгосрочной перспективе может принести пользу всей экосистеме.

Российский контекст

Для российских инвесторов и майнеров, работающих с криптовалютами, подобные инциденты имеют прямое значение. Во-первых, снижение доверия к кроссчейн-мостам может повлиять на ликвидность активов, которые они используют для торговли или обмена. Если российский майнер, например, в Иркутской области, где промышленный тариф на электроэнергию составляет в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, захочет перевести свои намайненные активы через мост, он столкнётся с повышенными рисками. Во-вторых, колебания курсов криптовалют, вызванные такими новостями, напрямую влияют на рублёвую выручку. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, потеря $333 868 для ZetaChain эквивалентна примерно 30 миллионам рублей, что является значительной суммой. Российские майнеры, которые часто используют различные L2-решения и кроссчейн-мосты для оптимизации комиссий и доступа к DeFi-продуктам, должны учитывать эти риски при планировании своих операций и диверсификации портфелей. Регулирование в РФ, такое как ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», пока не затрагивает напрямую безопасность кроссчейн-мостов, но общие принципы защиты активов остаются актуальными.

Итог: Инцидент с ZetaChain является очередным напоминанием о том, что безопасность в децентрализованных системах остаётся ключевой проблемой. Несмотря на все усилия разработчиков, комплексные уязвимости могут привести к значительным финансовым потерям. Пользователям и инвесторам необходимо проявлять максимальную осторожность при взаимодействии с кроссчейн-протоколами, а разработчикам — постоянно совершенствовать механизмы аудита и тестирования.