Предстоящее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 29 апреля 2026 года вызывает интерес у участников крипторынка. Ожидается, что процентные ставки останутся без изменений, что может привести к нейтральной реакции цифровых активов.

Влияние решений ФРС на криптовалюты

Решения Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США, принимаемые на регулярных заседаниях, имеют значительное влияние на мировые финансовые рынки, включая рынок криптовалют. Комитет собирается восемь раз в год для оценки текущего экономического и финансового состояния страны. По итогам каждого заседания председатель ФРС объявляет о ключевой процентной ставке, которая будет действовать до следующей встречи.

В зависимости от экономической ситуации и данных, ФРС может занять «ястребиную» (hawkish) или «голубиную» (dovish) позицию. «Ястребиный» подход обычно подразумевает повышение процентных ставок, что делает заимствования дороже и снижает привлекательность рисковых активов, таких как криптовалюты. В таких условиях инвесторы склонны к более осторожному поведению, что часто приводит к коррекции на финансовых рынках, включая рынок цифровых активов. И наоборот, «голубиная» политика, характеризующаяся снижением процентных ставок, стимулирует инвестиции и увеличивает склонность к риску. Это может вызвать рост на криптовалютном рынке, поскольку инвесторы ищут более высокую доходность в условиях низких ставок по традиционным активам. Нейтральная позиция, при которой ставки остаются неизменными, обычно не вызывает значительных колебаний на рынках, и активы продолжают двигаться по ранее заданной траектории.

Ожидания от заседания 29 апреля 2026 года

Следующее заседание FOMC запланировано на 29 апреля 2026 года и продлится два дня, как это принято. Эти даты известны заранее, что позволяет рынку подготовиться к потенциальным изменениям. Согласно данным CME Group, подавляющее большинство участников рынка не ожидают изменений в текущей процентной ставке, которая сейчас находится в диапазоне 3,5-3,75%. Инструмент FedWatch Tool показывает 99,5% вероятность сохранения ставок на текущем уровне, 0% вероятность их снижения и лишь 0,5% вероятность повышения.

Такие прогнозы отражают текущие настроения на рынке и указывают на высокую вероятность того, что предстоящее заседание не принесет значительных сюрпризов. Если эти ожидания оправдаются, то криптовалютный рынок, скорее всего, не испытает резких движений, вызванных решениями ФРС, и продолжит реагировать на другие факторы.

Что это значит для инвесторов и майнеров из России и СНГ?

Для инвесторов из России и СНГ решения ФРС США имеют косвенное, но существенное значение. Изменение процентных ставок в США влияет на глобальную ликвидность и аппетит к риску, что, в свою очередь, отражается на курсах основных криптовалют, таких как биткоин. Сохранение ставок на текущем уровне может способствовать стабилизации рынка и снижению волатильности, что является благоприятным фактором для долгосрочных инвесторов. Однако важно помнить, что на крипторынок влияют и другие факторы, включая геополитическую обстановку и внутреннее регулирование.

Майнерам, особенно тем, кто использует ASIC-оборудование, следует учитывать, что стабильность на макроэкономическом уровне может снизить резкие колебания цен на криптовалюты, что делает планирование доходности более предсказуемым. При отсутствии значительных изменений в процентных ставках ФРС, основные метрики майнинга, такие как хешрейт и сложность, будут в большей степени зависеть от внутренних динамик сети и эффективности оборудования. Рекомендуется продолжать оптимизировать энергопотребление и следить за обновлениями прошивок для повышения эффективности работы ASIC-майнеров.