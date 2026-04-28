Японские власти усиливают давление на участников рынка цифровых активов и недвижимости, требуя более тщательного контроля за транзакциями. Четыре ключевых государственных агентства — Агентство финансовых услуг (FSA), Министерство финансов, Министерство юстиции и Национальное полицейское агентство — выпустили совместное предупреждение. Они обратились к отраслевым ассоциациям с требованием ужесточить соблюдение правил противодействия отмыванию денег (AML) при использовании криптовалют в сделках с недвижимостью. Это решение последовало за оценкой FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая в августе 2023 года отметила недостаточный прогресс Японии в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, несмотря на общее соответствие стандартам.

Кто, сколько, когда

Совместное предупреждение было опубликовано в начале июня 2024 года. Оно адресовано 14 отраслевым организациям, включая Японскую ассоциацию обмена виртуальных валют (JVCEA), Японскую ассоциацию криптоактивов (JCA) и Японскую ассоциацию недвижимости. В документе указано, что риски отмывания денег через криптоактивы в сделках с недвижимостью остаются высокими. В частности, речь идёт о случаях, когда недвижимость приобретается за криптовалюту, а затем быстро продаётся за фиатные деньги, что затрудняет отслеживание происхождения средств. Регуляторы подчеркнули необходимость усиления процедур «Знай своего клиента» (KYC) и мониторинга транзакций.

Как это работает технически

Технически, ужесточение AML-контроля означает, что криптобиржи и брокеры, а также риелторские агентства, будут обязаны собирать больше данных о своих клиентах и их транзакциях. Это включает проверку источника средств, используемых для покупки криптовалюты, а также проверку бенефициарных владельцев компаний, участвующих в сделках с недвижимостью. При использовании криптовалют для оплаты недвижимости, участники сделки должны будут предоставлять подробные отчёты о транзакциях, включая адреса кошельков и суммы. Это может потребовать интеграции специализированного AML-софта, который анализирует блокчейн-транзакции на предмет подозрительной активности, например, связи с санкционными адресами или миксерами. В случае выявления подозрительных операций, организации обязаны сообщать об этом в соответствующие государственные органы.

Реакция конкурентов

Другие крупные экономики, такие как США и страны Евросоюза, также активно работают над ужесточением регулирования криптоактивов, особенно в контексте AML. В США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) постоянно обновляет свои рекомендации для криптокомпаний, а в Евросоюзе принят регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets), который вступит в полную силу в 2024-2025 годах. MiCA предусматривает строгие требования к лицензированию, прозрачности и AML для поставщиков услуг криптоактивов. По сравнению с этими инициативами, японский подход, фокусирующийся на конкретной связке «криптовалюты-недвижимость», выглядит как точечная, но важная мера, направленная на закрытие конкретных лазеек для отмывания денег. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные меры могут привести к временному снижению объёмов крипто-транзакций с недвижимостью в Японии на 10-15% в ближайший год.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов, активно работающих с криптовалютами, японский прецедент является важным сигналом. В России, несмотря на отсутствие прямого запрета на использование криптовалют, их статус в расчётах за товары и услуги остаётся неопределённым. ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» определяет криптовалюту как имущество, но запрещает её использование в качестве средства платежа. Однако, при продаже добытой криптовалюты или инвестиционных активов, российские граждане обязаны уплачивать НДФЛ в размере 13% (или 15% при доходе свыше 5 млн рублей), а юридические лица — налог на прибыль 25%. Ужесточение регулирования в других странах, таких как Япония, может подтолкнуть российские власти к более чёткому определению правил для крупных крипто-транзакций, особенно в сфере недвижимости, где объёмы могут быть значительными. Например, в Иркутской области, где промышленные майнеры пользуются тарифами 3-5 ₽/кВт·ч, выручка от добычи криптовалюты, конвертированная в рубли по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, может быть использована для приобретения активов. Если в будущем российское законодательство разрешит прямые крипто-сделки с недвижимостью, можно ожидать появления аналогичных AML-требований, что повлияет на прозрачность и отчётность для майнеров и инвесторов, а также на доступность хостинг-услуг, которые могут потребовать подтверждения легальности происхождения средств.

Итог

Японские регуляторы продолжают усиливать контроль над крипто-сектором, фокусируясь на предотвращении отмывания денег через сделки с недвижимостью. Совместное предупреждение четырёх ведомств подчёркивает серьёзность намерений властей и требует от отраслевых ассоциаций принятия конкретных мер. Это решение отражает глобальный тренд на ужесточение AML-политики в отношении цифровых активов, что в конечном итоге направлено на повышение прозрачности рынка и снижение рисков для финансовой системы.