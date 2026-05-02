XRP торгуется на уровне $1.38, что на 62% ниже исторического максимума в $3.65, достигнутого в июле 2025 года. По курсу ЦБ РФ это около 125 ₽ за токен. Текущая цена находится на критическом уровне, который может определить дальнейшую динамику актива.

Что произошло

XRP приблизился к ключевой поддержке на уровне $1.20, а следующая значимая зона поддержки находится на отметке $1.00. Этот уровень является психологически важным порогом, так как именно вокруг него XRP торговался большую часть времени до 2021 года. Индекс относительной силы (RSI) показывает слабость, что свидетельствует о недостатке бычьих настроений на рынке.

Контекст и предыстория события

Активность в сети XRP Ledger значительно снизилась: количество ежедневных активных кошельков упало на 38% — с 22,054 год назад до 13,684 в конце апреля. Объёмы торгов также сократились, что указывает на отсутствие притока нового капитала. Исторически такие условия предшествовали серьёзным коррекциям XRP.

Реакция рынка

Рынок альткоинов находится под давлением из-за общего снижения аппетита к риску. XRP, известный своими резкими падениями, может продолжить снижение в ближайшей перспективе. Однако долгосрочные прогнозы некоторых аналитиков предполагают рост до $10 к 2030 году при благоприятных условиях.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских инвесторов текущая цена XRP в 125 ₽ за токен может быть привлекательной для долгосрочных вложений, учитывая потенциальный рост до 800 ₽ к 2030 году. Однако важно учитывать налоговые обязательства: при продаже криптовалюты взимается НДФЛ в размере 13% или 15% для резидентов РФ. В редакции MinerWorld отмечают, что снижение активности в сети XRP Ledger может быть временным явлением, связанным с общей рыночной коррекцией.

Ситуация с XRP требует осторожности. Текущий уровень может быть как точкой входа для долгосрочных инвесторов, так и началом дальнейшего снижения. Решение о покупке должно учитывать как технические показатели, так и общий рыночный контекст.