XRP демонстрирует значительный отток с бирж: возможен рост на 30%

В последние дни наблюдается существенное сокращение объемов XRP на централизованных криптовалютных биржах. За один день инвесторы вывели около 35 миллионов токенов XRP, что эквивалентно примерно 18,3 миллиона долларов США по текущему курсу. Это событие привлекло внимание аналитиков, поскольку в прошлом подобные всплески оттока часто предшествовали краткосрочным ценовым ралли, что может указывать на потенциальный рост стоимости актива в мае.

Анализ данных Santiment показывает, что чистый отток XRP с бирж за последние 24 часа составил 34,9 миллиона токенов. Этот показатель является одним из самых высоких за последнее время. Исторически, когда крупные объемы криптовалюты выводятся с бирж, это часто интерпретируется как бычий сигнал. Причина в том, что инвесторы, как правило, перемещают свои активы с торговых площадок на личные кошельки, когда планируют удерживать их в долгосрочной перспективе, а не продавать в ближайшее время. Уменьшение предложения на биржах при стабильном или растущем спросе может привести к повышению цены.

Текущая цена XRP составляет около 0,52 доллара. Если исторические паттерны повторятся, актив может продемонстрировать рост до 0,68 доллара, что представляет собой увеличение примерно на 30%. Предыдущие случаи значительного оттока XRP с бирж, например, в апреле 2023 года, действительно сопровождались последующим ростом цены. В тот период XRP вырос более чем на 20% после аналогичного сокращения предложения на биржах. Однако стоит помнить, что прошлые результаты не являются гарантией будущих.

Помимо оттока с бирж, аналитики также обращают внимание на другие метрики. Например, индекс относительной силы (RSI) для XRP на дневном графике находится в нейтральной зоне, что оставляет пространство для движения цены в любом направлении. Объемы торгов также остаются умеренными, что может измениться при появлении сильного ценового импульса. Важным фактором для XRP остается судебный процесс между Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любые новости, связанные с этим делом, могут оказать существенное влияние на цену актива.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, следящих за рынком криптовалют, текущая ситуация с XRP представляет интерес. Отток токенов с бирж может быть индикатором усиления покупательского давления и потенциального роста. Однако, как и любой другой актив, XRP подвержен волатильности. Рекомендуется тщательно анализировать рыночные данные, следить за новостями, особенно касающимися регулирования и судебных разбирательств вокруг Ripple, а также учитывать общую рыночную конъюнктуру перед принятием инвестиционных решений. Диверсификация портфеля и управление рисками остаются ключевыми принципами.