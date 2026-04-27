Криптовалюта XRP зафиксировала один из крупнейших оттоков с бирж в этом году: 34,94 млн токенов были выведены за 24 часа. Это расценивается как сильный сигнал накопления, предшествующий росту цены.

Масштабный отток XRP с бирж: сигнал к накоплению

Криптовалюта XRP завершает апрель, демонстрируя один из наиболее значимых сигналов накопления в текущем году. Согласно данным аналитической платформы Santiment, за 24 часа 24 апреля с централизованных бирж было выведено 34,94 миллиона токенов XRP. Этот показатель стал шестым по величине суточным оттоком с начала 2024 года, что указывает на растущий интерес инвесторов к долгосрочному удержанию актива.

Подобные движения, когда значительные объемы криптовалюты выводятся с торговых площадок на частные кошельки, традиционно расцениваются как бычий сигнал. Они свидетельствуют о намерении держателей накапливать токены, а не продавать их, что снижает доступное предложение на биржах и может способствовать росту цены.

Анализ исторических данных Santiment показывает, что каждый из крупных всплесков оттока XRP с бирж в этом году – в начале и конце января, начале и конце февраля, а также в конце марта – впоследствии сопровождался позитивной динамикой цены. В каждом случае сокращение предложения XRP на биржах приводило к восстановлению стоимости актива в течение нескольких дней.

Технический анализ и перспективы XRP

Параллельно с ончейн-данными, указывающими на накопление, технический анализ от криптоаналитика EGRAG CRYPTO предлагает макроуровень волновой структуры Эллиотта на месячном графике. Этот анализ может служить ориентиром для траектории цены XRP до конца 2026 и в 2027 году.

В основе прогноза лежит 50-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на месячном таймфрейме, которую XRP в настоящее время удерживает в качестве поддержки. По мнению EGRAG, в предыдущем рыночном цикле цена опускалась до 100-периодной EMA на месячном графике, прежде чем восстановиться. Однако в текущем цикле аналитик не ожидает такого глубокого снижения.

В текущей ситуации 50-периодная EMA рассматривается как основная зона накопления. Любое снижение до 100-периодной EMA, которая сейчас находится около отметки $0,96, будет представлять собой, по словам аналитика, редкую возможность для входа, случающуюся раз в цикл.

Основной тезис EGRAG CRYPTO заключается в том, что XRP, возможно, переходит от коррекционной Волны 2 к расширяющейся Волне 3. Волна 1 представляла собой первоначальный прорыв XRP к новым историческим максимумам в 2021 году, Волна 2 — это коррекция, которую цена завершает сейчас, а Волна 3 — это фаза расширения, которая вот-вот начнется.

В волновом анализе Эллиотта Волна 3 часто считается самой сильной частью тренда. Месячный график указывает на цели для Волны 3 с использованием расширения Фибоначчи 1.618 от Волны 1, прогнозируя диапазон между $15 и $31, если ценовое движение будет развиваться по этому сценарию.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, следящих за рынком криптовалют, значительный отток XRP с бирж может служить индикатором потенциального роста. Это указывает на то, что крупные держатели и институциональные инвесторы предпочитают выводить активы для долгосрочного хранения, а не для краткосрочных спекуляций. Такие действия часто предшествуют фазам роста цены, поскольку уменьшается предложение на продажу. Однако, как и любой другой актив, XRP подвержен высокой волатильности, и инвестиционные решения должны приниматься с учетом всех рисков и индивидуальной стратегии.

Практическое замечание для майнеров

XRP не является криптовалютой, добываемой посредством традиционного майнинга с использованием ASIC-устройств или GPU. Она использует собственный консенсусный протокол XRP Ledger Consensus Protocol. Поэтому данная новость не имеет прямого отношения к операционной деятельности майнеров, но может быть интересна им как участникам крипторынка, диверсифицирующим свои портфели.