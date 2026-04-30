Wasabi Protocol, децентрализованный протокол на базе Ethereum, потерял более $5 млн из-за взлома через скомпрометированный административный ключ. По курсу ЦБ РФ это около 470 млн ₽. Блокчейн-аналитики Blockaid и CertiK подтвердили инцидент, который затронул несколько блокчейнов.

Хронология событий

Взлом произошёл 10 октября 2023 года. Злоумышленники получили доступ к административному ключу Wasabi Protocol, что позволило им обновить смарт-контракты и вывести средства. Первые подозрительные транзакции были замечены в сети Ethereum, после чего атака распространилась на другие блокчейны, включая Binance Smart Chain и Polygon.

Ключевые цифры и метрики

Общий ущерб: $5 млн (470 млн ₽ по курсу ЦБ РФ).

Количество затронутых блокчейнов: 3 (Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon).

Время обнаружения: менее 12 часов после начала атаки.

Что говорят участники рынка

Blockaid заявил: «Этот инцидент подчеркивает важность усиления безопасности административных ключей». CertiK добавил, что подобные атаки становятся всё более изощрёнными, требуя более строгих мер защиты.

Российский угол

Для российских инвесторов этот случай служит напоминанием о необходимости тщательного аудита проектов перед вложением средств. По данным ФНС РФ, с начала 2023 года зарегистрировано более 500 майнинг-операций, что увеличивает риски кибератак. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные инциденты могут замедлить рост инвестиций в российские криптопроекты, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край.

Итог: Wasabi Protocol стал очередной жертвой хакеров, потеряв $5 млн. Этот инцидент подчеркивает важность усиления безопасности в криптоиндустрии, особенно для российских инвесторов и майнеров.