Военнослужащий спецназа США Ганнон Кен Ван Дайк не признал себя виновным по обвинению в инсайдерской торговле на децентрализованной платформе прогнозов Polymarket, где он, по данным обвинения, получил прибыль в размере почти 400 000 долларов США, используя конфиденциальную информацию о военной операции в Венесуэле.

Что произошло

29 мая 2024 года в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка состоялось заседание, на котором Ганнон Кен Ван Дайк, ранее обвиненный в мошенничестве с использованием электронных средств связи и инсайдерской торговле, заявил о своей невиновности. Обвинение утверждает, что Ван Дайк, будучи членом Сил специального назначения Армии США, использовал служебную информацию о планируемой военной операции в Венесуэле в 2020 году для торговли на Polymarket. В частности, он делал ставки на рынках, связанных с политической стабильностью и возможной сменой режима в Венесуэле, до того, как информация о провалившейся операции стала общедоступной. Его прибыль, по данным прокуратуры, составила около 398 000 долларов США.

Контекст и предыстория события

Дело Ван Дайка связано с операцией «Гидеон» (Operation Gideon) — неудачной попыткой свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в мае 2020 года. Эта операция, организованная американской частной военной компанией Silvercorp USA, завершилась арестом двух бывших американских спецназовцев и десятков венесуэльских оппозиционеров. Обвинение утверждает, что Ван Дайк, имея доступ к секретным данным о подготовке и ходе этой операции, открыл позиции на Polymarket, делая ставки на рынках, таких как «Будет ли Николас Мадуро президентом Венесуэлы 1 июня 2020 года?». После провала операции и публикации новостей, он закрыл свои позиции с существенной прибылью. Polymarket — это децентрализованная платформа для рынков предсказаний, где пользователи делают ставки на исход будущих событий, используя стейблкоины, такие как USDC. Платформа позиционируется как инструмент для агрегирования «мудрости толпы», но инсайдерская торговля на таких рынках подрывает их основной принцип честности и прозрачности. В 2022 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала Polymarket на 1,4 миллиона долларов за предложение незарегистрированных свопов и потребовала закрыть ряд рынков.

Реакция рынка

Новость о непризнании вины Ван Дайком не вызвала значительной реакции на криптовалютном рынке в целом, поскольку дело носит локальный характер и касается конкретного инцидента, а не системных рисков. Однако для сегмента децентрализованных рынков предсказаний, таких как Polymarket, подобные прецеденты имеют долгосрочные последствия. Они подчеркивают уязвимость этих платформ к инсайдерской торговле и необходимость усиления механизмов верификации и контроля, особенно в условиях, когда ставки делаются на события, имеющие геополитическое значение. По нашим наблюдениям, подобные судебные процессы усиливают давление регуляторов на децентрализованные финансовые протоколы, требуя от них большей прозрачности и соответствия традиционным финансовым нормам. Это может привести к ужесточению KYC/AML процедур даже на децентрализованных платформах, что противоречит их первоначальной философии.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов дело Ван Дайка имеет косвенное, но важное значение. Во-первых, оно иллюстрирует растущее внимание регуляторов к любым формам использования криптовалют, включая децентрализованные приложения, для незаконной деятельности. Российское законодательство, в частности ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», уже предусматривает регулирование операций с ЦФА, а 115-ФЗ обязывает финансовые учреждения отслеживать подозрительные транзакции. Хотя Polymarket не является централизованной биржей, потенциальное ужесточение регулирования в США и Европе может создать прецеденты, которые будут учитываться российскими законодателями при разработке новых норм для децентрализованных протоколов. Например, вопросы налогообложения прибыли от таких операций, которая в России облагается НДФЛ по ставке 13% или 15% (при доходе свыше 5 млн рублей), могут стать более актуальными. Во-вторых, инцидент подчеркивает риски, связанные с участием в высокорисковых рынках предсказаний, особенно если они касаются политических или военных событий. Российские инвесторы, привыкшие к волатильности крипторынка, должны осознавать, что регуляторное давление в западных юрисдикциях может привести к блокировке доступа к таким платформам или к заморозке активов. В условиях, когда курс рубля к доллару колеблется около 90-95 ₽ за $1, любые потери на подобных платформах могут быть значительно усилены валютными рисками. Для промышленных майнеров в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, подобные новости не влияют напрямую на операционную деятельность, но формируют общий регуляторный фон, который может затронуть их финансовые операции с криптовалютой.

Дело Ганнона Кена Ван Дайка является знаковым прецедентом, демонстрирующим стремление американских регуляторов применять традиционные законы об инсайдерской торговле к децентрализованным криптоплатформам. Его исход может повлиять на будущее регулирование рынков предсказаний и децентрализованных финансов в целом, формируя новые стандарты прозрачности и ответственности для участников криптоиндустрии по всему миру.