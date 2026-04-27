Французские власти предъявили обвинения 88 лицам, связанным с крипто-нападениями

Французские правоохранительные органы объявили о предъявлении обвинений 88 лицам, которые, предположительно, причастны к серии преступлений, известных как «атаки с гаечным ключом» (wrench attacks). Эти инциденты представляют собой физические нападения на владельцев криптовалют с целью принуждения их к передаче цифровых активов. В связи с этим власти призвали держателей криптовалют проявлять повышенную бдительность и избегать чрезмерной демонстрации своего богатства или владения значительными объемами цифровых активов в социальных сетях, поскольку это может сделать их потенциальными мишенями для злоумышленников.

«Атаки с гаечным ключом» — это термин, используемый в криптосообществе для описания ситуаций, когда злоумышленники прибегают к физическому насилию или угрозам, чтобы заставить жертву раскрыть пароли, приватные ключи или иным образом получить доступ к её криптовалютным кошелькам. Название отсылает к гипотетической ситуации, когда преступник использует физическое воздействие (например, угрожает гаечным ключом) для получения информации. Данный вид преступлений является одним из наиболее опасных, поскольку он напрямую угрожает жизни и здоровью жертв, в отличие от большинства киберпреступлений, где ущерб носит исключительно финансовый характер.

Подобные инциденты подчёркивают растущую проблему безопасности в мире криптовалют, где высокая стоимость активов в сочетании с их псевдоанонимностью и необратимостью транзакций привлекает не только киберпреступников, но и тех, кто готов прибегнуть к прямому насилию. Правоохранительные органы по всему миру сталкиваются с новыми вызовами, связанными с расследованием и предотвращением таких преступлений, требующих как традиционных методов следствия, так и глубокого понимания блокчейн-технологий.

В контексте этих событий, французские власти акцентируют внимание на важности личной безопасности. Рекомендации включают минимизацию публичной информации о владении криптовалютами, особенно в социальных сетях, где злоумышленники могут собирать данные о потенциальных жертвах. Также рекомендуется использовать надёжные методы хранения активов, такие как аппаратные кошельки, и диверсифицировать места хранения, чтобы избежать потери всех средств в случае компрометации одного из них. Для майнеров и крупных держателей криптовалют это означает не только защиту своих цифровых активов, но и обеспечение физической безопасности, особенно при работе с оборудованием или хранении значительных объёмов криптовалюты.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ эта новость служит важным напоминанием о необходимости соблюдения мер безопасности. Хотя конкретные случаи «атак с гаечным ключом» во Франции могут казаться далёкими, риски физического насилия с целью хищения криптовалют актуальны и для нашего региона. Важно понимать, что публичная демонстрация богатства или активное обсуждение своих криптоактивов в социальных сетях может привлечь нежелательное внимание. Рекомендуется сохранять конфиденциальность относительно объёмов своих инвестиций и майнинговых мощностей, использовать надёжные методы защиты личных данных и физической безопасности. Для майнеров это также означает осторожность при выборе места размещения оборудования и минимизацию рисков, связанных с его транспортировкой или обслуживанием.