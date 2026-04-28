Коротко:

Visa объединяет усилия с Ривом Коллинзом, сооснователем Tether (USDT), для создания децентрализованных банковских платформ.

Проект направлен на использование стейблкоинов для предоставления финансовых услуг населению в регионах с недостаточным банковским обслуживанием.

Коллинз возглавляет стартап O.G. WeFi, который разрабатывает инфраструктуру для этих «ончейн-банков».

Основная цель — обеспечить доступ к надёжным платежам и кредитам для миллионов людей по всему миру.

Инициатива может значительно повлиять на глобальный рынок трансграничных платежей и криптоактивов.

Развёрнуто по фактам

Платежный гигант Visa объявил о сотрудничестве с Ривом Коллинзом, одним из основателей крупнейшего стейблкоина Tether (USDT), для разработки новой децентрализованной банковской инфраструктуры. Коллинз, известный своей ролью в создании USDT в 2014 году, теперь возглавляет стартап O.G. WeFi, который станет ключевым партнёром Visa в этом проекте. Инициатива направлена на создание так называемых «ончейн-банков», использующих стейблкоины для предоставления финансовых услуг в регионах с низким уровнем банковского проникновения.

Основная идея заключается в том, чтобы предложить альтернативу традиционным банковским системам, которые часто недоступны для значительной части населения развивающихся стран. Через платформу WeFi пользователи смогут получать доступ к платежам, кредитам и другим финансовым продуктам, используя стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, таким как доллар США. Это позволит снизить транзакционные издержки и ускорить проведение операций, что особенно актуально для трансграничных переводов.

Visa, со своей стороны, привнесет в проект свой обширный опыт в области платежных систем, глобальную сеть и регуляторную экспертизу. Сотрудничество с таким крупным игроком, как Visa, может способствовать более широкому принятию стейблкоинов и децентрализованных финансов (DeFi) в целом. Проект WeFi находится на ранней стадии разработки, но уже привлек внимание инвесторов и криптосообщества.

Что говорят данные

Рынок стейблкоинов демонстрирует устойчивый рост. Общая капитализация Tether (USDT) превышает $100 миллиардов, что делает его одним из самых ликвидных активов в криптоиндустрии. Ежедневный объем торгов USDT регулярно превышает объемы торгов Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), подчеркивая его значимость как средства расчетов. В 2023 году объем транзакций стейблкоинов превысил $12 триллионов, что сопоставимо с объемом транзакций крупных платежных систем.

По данным Всемирного банка, около 1,7 миллиарда взрослых людей по всему миру не имеют банковских счетов. Это создает огромный потенциал для децентрализованных финансовых решений. В таких регионах, как Африка, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, проникновение мобильных телефонов значительно выше, чем доступ к традиционным банкам, что делает их идеальной целевой аудиторией для проектов, подобных WeFi.

Visa активно исследует возможности блокчейна и криптоактивов с 2020 года, запуская пилотные проекты и партнерства. В 2021 году компания начала тестировать расчеты в стейблкоинах USDC через сеть Ethereum для корпоративных клиентов. Это сотрудничество с O.G. WeFi является логичным продолжением стратегии Visa по интеграции цифровых активов в свою глобальную платежную инфраструктуру.

Прогноз и риски

Сотрудничество Visa и O.G. WeFi может стать катализатором для массового принятия стейблкоинов и децентрализованных финансовых услуг. Если проект окажется успешным, он способен значительно изменить ландшафт глобальных платежей, предложив более дешевые и быстрые альтернативы традиционным банковским переводам. Это особенно актуально для трудовых мигрантов, которые отправляют миллиарды долларов домой, сталкиваясь с высокими комиссиями и задержками.

Однако существуют и значительные риски. Регуляторная неопределенность остается одним из главных препятствий для широкого распространения стейблкоинов и DeFi. Различные юрисдикции имеют разные подходы к регулированию цифровых активов, что создает сложности для глобальных проектов. Например, в США до сих пор нет единого федерального законодательства, регулирующего стейблкоины, что тормозит их развитие.

Кроме того, технологические риски, такие как уязвимости смарт-контрактов и проблемы масштабируемости блокчейн-сетей, также требуют постоянного внимания. Конкуренция со стороны других финтех-компаний и центральных банков, разрабатывающих собственные цифровые валюты (CBDC), также будет усиливаться. По нашим наблюдениям, успешность проекта будет зависеть от способности WeFi обеспечить высокий уровень безопасности и удобства использования, а также от формирования четкой регуляторной базы в ключевых регионах.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских участников крипторынка и инвесторов данное партнерство имеет несколько важных аспектов. Во-первых, оно подтверждает глобальный тренд на интеграцию традиционных финансов с децентрализованными технологиями. Это может косвенно способствовать более активному развитию законодательной базы в России, касающейся цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты.

В условиях действующих международных ограничений, российские пользователи и компании сталкиваются с трудностями при проведении трансграничных платежей через традиционные системы. Стейблкоины, такие как USDT, уже активно используются для этих целей, и развитие «ончейн-банков» может предложить новые, более эффективные каналы. Однако, необходимо учитывать действующее российское законодательство, в частности ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который определяет статус ЦФА, но пока не даёт полного регулирования для использования стейблкоинов в качестве платежного средства внутри страны. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, использование стейблкоинов, привязанных к доллару, может быть привлекательным для сохранения покупательной способности.

Для российских майнеров, особенно тех, кто оперирует на промышленных площадках в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край (где тарифы могут составлять 3-5 ₽/кВт·ч), это событие не имеет прямого влияния на их операционную деятельность. Однако, рост глобальной криптоэкономики и расширение применения стейблкоинов могут косвенно увеличить спрос на вычислительные мощности и, соответственно, на майнинг. Российские компании, предоставляющие хостинг для майнеров, могут увидеть увеличение интереса со стороны международных клиентов, ищущих стабильные и недорогие решения.

В перспективе, если российское регулирование будет развиваться в сторону более четкого определения статуса и использования стейблкоинов, это может открыть новые возможности для российских компаний в сфере международных расчетов и привлечения инвестиций. Однако, на данный момент, практические выводы для российского майнера или инвестора сводятся к наблюдению за развитием глобальных трендов и адаптации к меняющемуся регуляторному ландшафту.

Сотрудничество Visa и O.G. WeFi является знаковым событием, демонстрирующим растущую конвергенцию традиционных финансовых институтов и децентрализованных технологий. Этот шаг может ускорить принятие стейблкоинов как надежного инструмента для глобальных платежей и расширить доступ к финансовым услугам для миллиардов людей, ранее исключенных из банковской системы.