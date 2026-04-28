Visa и сооснователь Tether создают децентрализованные банки

Visa сотрудничает с Ривом Коллинзом, сооснователем Tether, для разработки децентрализованных банковских платформ на основе стейблкоинов, ориентированных на развивающиеся рынки.

Коротко:

  • Visa объединяет усилия с Ривом Коллинзом, сооснователем Tether (USDT), для создания децентрализованных банковских платформ.
  • Проект направлен на использование стейблкоинов для предоставления финансовых услуг населению в регионах с недостаточным банковским обслуживанием.
  • Коллинз возглавляет стартап O.G. WeFi, который разрабатывает инфраструктуру для этих «ончейн-банков».
  • Основная цель — обеспечить доступ к надёжным платежам и кредитам для миллионов людей по всему миру.
  • Инициатива может значительно повлиять на глобальный рынок трансграничных платежей и криптоактивов.

Развёрнуто по фактам

Платежный гигант Visa объявил о сотрудничестве с Ривом Коллинзом, одним из основателей крупнейшего стейблкоина Tether (USDT), для разработки новой децентрализованной банковской инфраструктуры. Коллинз, известный своей ролью в создании USDT в 2014 году, теперь возглавляет стартап O.G. WeFi, который станет ключевым партнёром Visa в этом проекте. Инициатива направлена на создание так называемых «ончейн-банков», использующих стейблкоины для предоставления финансовых услуг в регионах с низким уровнем банковского проникновения.

Основная идея заключается в том, чтобы предложить альтернативу традиционным банковским системам, которые часто недоступны для значительной части населения развивающихся стран. Через платформу WeFi пользователи смогут получать доступ к платежам, кредитам и другим финансовым продуктам, используя стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, таким как доллар США. Это позволит снизить транзакционные издержки и ускорить проведение операций, что особенно актуально для трансграничных переводов.

Visa, со своей стороны, привнесет в проект свой обширный опыт в области платежных систем, глобальную сеть и регуляторную экспертизу. Сотрудничество с таким крупным игроком, как Visa, может способствовать более широкому принятию стейблкоинов и децентрализованных финансов (DeFi) в целом. Проект WeFi находится на ранней стадии разработки, но уже привлек внимание инвесторов и криптосообщества.

Что говорят данные

Рынок стейблкоинов демонстрирует устойчивый рост. Общая капитализация Tether (USDT) превышает $100 миллиардов, что делает его одним из самых ликвидных активов в криптоиндустрии. Ежедневный объем торгов USDT регулярно превышает объемы торгов Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), подчеркивая его значимость как средства расчетов. В 2023 году объем транзакций стейблкоинов превысил $12 триллионов, что сопоставимо с объемом транзакций крупных платежных систем.

По данным Всемирного банка, около 1,7 миллиарда взрослых людей по всему миру не имеют банковских счетов. Это создает огромный потенциал для децентрализованных финансовых решений. В таких регионах, как Африка, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, проникновение мобильных телефонов значительно выше, чем доступ к традиционным банкам, что делает их идеальной целевой аудиторией для проектов, подобных WeFi.

Visa активно исследует возможности блокчейна и криптоактивов с 2020 года, запуская пилотные проекты и партнерства. В 2021 году компания начала тестировать расчеты в стейблкоинах USDC через сеть Ethereum для корпоративных клиентов. Это сотрудничество с O.G. WeFi является логичным продолжением стратегии Visa по интеграции цифровых активов в свою глобальную платежную инфраструктуру.

Прогноз и риски

Сотрудничество Visa и O.G. WeFi может стать катализатором для массового принятия стейблкоинов и децентрализованных финансовых услуг. Если проект окажется успешным, он способен значительно изменить ландшафт глобальных платежей, предложив более дешевые и быстрые альтернативы традиционным банковским переводам. Это особенно актуально для трудовых мигрантов, которые отправляют миллиарды долларов домой, сталкиваясь с высокими комиссиями и задержками.

Однако существуют и значительные риски. Регуляторная неопределенность остается одним из главных препятствий для широкого распространения стейблкоинов и DeFi. Различные юрисдикции имеют разные подходы к регулированию цифровых активов, что создает сложности для глобальных проектов. Например, в США до сих пор нет единого федерального законодательства, регулирующего стейблкоины, что тормозит их развитие.

Кроме того, технологические риски, такие как уязвимости смарт-контрактов и проблемы масштабируемости блокчейн-сетей, также требуют постоянного внимания. Конкуренция со стороны других финтех-компаний и центральных банков, разрабатывающих собственные цифровые валюты (CBDC), также будет усиливаться. По нашим наблюдениям, успешность проекта будет зависеть от способности WeFi обеспечить высокий уровень безопасности и удобства использования, а также от формирования четкой регуляторной базы в ключевых регионах.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских участников крипторынка и инвесторов данное партнерство имеет несколько важных аспектов. Во-первых, оно подтверждает глобальный тренд на интеграцию традиционных финансов с децентрализованными технологиями. Это может косвенно способствовать более активному развитию законодательной базы в России, касающейся цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты.

В условиях действующих международных ограничений, российские пользователи и компании сталкиваются с трудностями при проведении трансграничных платежей через традиционные системы. Стейблкоины, такие как USDT, уже активно используются для этих целей, и развитие «ончейн-банков» может предложить новые, более эффективные каналы. Однако, необходимо учитывать действующее российское законодательство, в частности ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который определяет статус ЦФА, но пока не даёт полного регулирования для использования стейблкоинов в качестве платежного средства внутри страны. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, использование стейблкоинов, привязанных к доллару, может быть привлекательным для сохранения покупательной способности.

Для российских майнеров, особенно тех, кто оперирует на промышленных площадках в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край (где тарифы могут составлять 3-5 ₽/кВт·ч), это событие не имеет прямого влияния на их операционную деятельность. Однако, рост глобальной криптоэкономики и расширение применения стейблкоинов могут косвенно увеличить спрос на вычислительные мощности и, соответственно, на майнинг. Российские компании, предоставляющие хостинг для майнеров, могут увидеть увеличение интереса со стороны международных клиентов, ищущих стабильные и недорогие решения.

В перспективе, если российское регулирование будет развиваться в сторону более четкого определения статуса и использования стейблкоинов, это может открыть новые возможности для российских компаний в сфере международных расчетов и привлечения инвестиций. Однако, на данный момент, практические выводы для российского майнера или инвестора сводятся к наблюдению за развитием глобальных трендов и адаптации к меняющемуся регуляторному ландшафту.

Сотрудничество Visa и O.G. WeFi является знаковым событием, демонстрирующим растущую конвергенцию традиционных финансовых институтов и децентрализованных технологий. Этот шаг может ускорить принятие стейблкоинов как надежного инструмента для глобальных платежей и расширить доступ к финансовым услугам для миллиардов людей, ранее исключенных из банковской системы.

Частые вопросы

Как сотрудничество Visa и WeFi повлияет на доступность стейблкоинов в России?
Напрямую это сотрудничество не изменит доступность стейблкоинов в России, так как оно ориентировано на развивающиеся рынки с недостаточным банковским обслуживанием. Однако, глобальное расширение использования стейблкоинов может косвенно стимулировать развитие российского законодательства в области цифровых финансовых активов, что в перспективе может упростить их использование для трансграничных расчетов, учитывая ограничения на традиционные платежи.
Повлияет ли этот проект на доходы российских майнеров?
Прямого влияния на доходы российских майнеров этот проект не окажет, поскольку он связан с платежными системами, а не с добычей криптовалют. Однако, рост глобальной криптоэкономики и расширение применения стейблкоинов могут косвенно увеличить общий спрос на вычислительные мощности, что в долгосрочной перспективе может быть выгодно для майнеров, работающих на промышленных площадках в регионах РФ с дешевой электроэнергией.
Какие риски для российских пользователей связаны с использованием децентрализованных банков на стейблкоинах?
Основной риск для российских пользователей связан с регуляторной неопределенностью. В России пока нет четкого законодательства, полностью регулирующего использование стейблкоинов как платежного средства. Это может создавать правовые риски при проведении операций. Кроме того, как и любая децентрализованная система, она подвержена технологическим рискам, таким как уязвимости смарт-контрактов, хотя партнерство с Visa может снизить некоторые из них за счет повышения надежности и безопасности.

