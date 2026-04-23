В Красноярском крае обнаружена крупная нелегальная майнинг-ферма

В Ачинском округе Красноярского края сотрудники энергетической компании «Россети Сибирь — Красноярскэнерго» выявили масштабную нелегальную майнинг-ферму. Объект, использующий 160 специализированных устройств для добычи криптовалют, был подключен к электросетям с грубыми нарушениями правил учета потребляемой электроэнергии.

По данным представителей «Россети Сибирь — Красноярскэнерго», незаконное подключение позволило владельцам фермы значительно занижать показания счетчиков или полностью избегать оплаты за потребленное электричество. Подобные действия не только наносят прямой экономический ущерб энергоснабжающим организациям, но и создают дополнительную нагрузку на электросети, что может приводить к перебоям в подаче электроэнергии для добросовестных потребителей.

Инциденты с нелегальными майнинг-фермами регулярно фиксируются в различных регионах России, особенно в тех, где стоимость электроэнергии относительно низка. Красноярский край, обладающий избыточными энергетическими мощностями, является одним из таких регионов, что привлекает как легальных, так и нелегальных майнеров. Энергетики активно борются с такими нарушениями, используя различные методы выявления, включая анализ аномалий в потреблении электроэнергии и рейды по подозрительным объектам.

Владельцы подобных ферм часто используют промышленные помещения, ангары или даже частные домовладения для размещения оборудования. Высокое энергопотребление ASIC-майнеров делает нелегальное подключение особенно привлекательным для снижения операционных расходов, однако риски, связанные с обнаружением и последующими штрафами, а также возможной уголовной ответственностью, значительно перевешивают потенциальную выгоду.

Что это значит для майнеров из РФ и СНГ?

Для легальных майнеров в России и СНГ такие новости служат напоминанием о важности соблюдения всех норм и правил при подключении к электросетям. Нелегальная деятельность подрывает репутацию всей отрасли и ужесточает контроль со стороны регулирующих органов. В случае обнаружения несанкционированного подключения, виновным грозят не только крупные штрафы за безучетное потребление электроэнергии, но и возмещение ущерба, а также, в зависимости от объемов хищения, уголовная ответственность. Майнерам следует тщательно проверять условия подключения и своевременно оформлять все необходимые документы, чтобы избежать проблем с законом и обеспечить стабильную работу своего оборудования.