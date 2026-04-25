Появились предложения о потенциальном хардфорке биткоина, который может повлиять на 1,1 миллиона BTC, предположительно принадлежащих Сатоши Накамото. Эти монеты, добытые на ранних этапах существования сети, могут быть перераспределены или заморожены.

Судьба 1,1 миллиона биткоинов, которые, как считается, принадлежат создателю криптовалюты Сатоши Накамото, оказалась под вопросом. В сообществе обсуждаются предложения о возможном хардфорке сети, который может привести к перераспределению, ограничению или даже заморозке этих активов. Эти монеты были добыты в первые годы существования биткоина с использованием уникального паттерна «патоши».

Дискуссии вокруг этих биткоинов не утихают с момента их появления, поскольку они представляют собой значительную часть общего предложения BTC и никогда не перемещались. В прошлом уже предпринимались попытки повлиять на эти средства, например, через инициативу «Proof of Keys», призывающую пользователей выводить свои биткоины с бирж для демонстрации контроля над приватными ключами. Однако текущие предложения касаются более радикальных мер, затрагивающих протокол на уровне хардфорка.

Предлагаемый хардфорк направлен на изменение правил протокола таким образом, чтобы затронуть именно эти ранние добытые монеты. Сторонники таких изменений часто аргументируют это желанием децентрализовать владение биткоинами или предотвратить потенциальное влияние такого крупного держателя на рынок, если бы эти монеты когда-либо были перемещены. Противники же указывают на фундаментальные принципы неизменности блокчейна и право собственности, утверждая, что любые попытки экспроприации подорвут доверие к биткоину как к децентрализованной и устойчивой к цензуре валюте.

Важно отметить, что реализация хардфорка требует широкой поддержки со стороны майнеров, разработчиков и узлов сети. Без консенсуса такой хардфорк может привести к расколу сети на две отдельные цепи, каждая со своими правилами и сообществом. История биткоина знает примеры таких расколов, например, Bitcoin Cash, что демонстрирует сложность и риски подобных инициатив.

Потенциальное изменение статуса 1,1 миллиона BTC может иметь далеко идущие последствия для всего криптовалютного рынка. Это не только затронет принципы владения, но и может повлиять на восприятие биткоина как надежного и неизменного актива. Любые действия с таким объемом монет, даже гипотетические, всегда вызывают повышенное внимание и спекуляции.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ эта новость подчеркивает фундаментальные риски и принципы, лежащие в основе децентрализованных систем. Хотя прямых последствий для текущих операций или владения биткоинами у большинства пользователей нет, сама возможность изменения правил протокола для экспроприации средств, даже если они принадлежат Сатоши, является важным прецедентом. Это напоминает о необходимости внимательно следить за развитием событий в криптосообществе и понимать, что даже самые устоявшиеся активы могут быть подвержены изменениям через консенсус или его отсутствие. Для майнеров, работающих с ASIC-оборудованием, это также сигнал о потенциальных изменениях в протоколе, которые могут потребовать обновления программного обеспечения или даже выбора, какую из цепей поддерживать в случае хардфорка.