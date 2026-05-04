Как новые меры Минэнерго повлияют на российский майнинг и стоимость электроэнергии? Замминистра энергетики Петр Конюшенко в интервью ТАСС заявил, что до конца 2024 года в законодательство может быть внесена уголовная ответственность за нелегальную добычу криптовалюты. Это предложение вызвало широкий резонанс в отрасли, особенно среди майнеров в регионах с дешёвой электроэнергией.

Триггер события

Инициатива Минэнерго связана с ростом нагрузки на энергосистему страны. В южных регионах России, таких как Дагестан и Краснодарский край, майнинг стал причиной локальных отключений электроэнергии. По данным министерства, только в 2023 году потребление электричества майнерами выросло на 15%.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2020 году Россия впервые начала регулировать майнинг через ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Однако тогда речь шла только о налогообложении и регистрации майнеров в реестре ФНС. В 2022 году Минэнерго ограничило мощность подключения для майнинга в южных регионах до 150 кВт. Новые меры могут стать самым жёстким шагом за последние пять лет.

Цифры, которые меняют картину

Средний промышленный тариф на электроэнергию в России составляет 3-5 ₽/кВт·ч.

По данным ФНС, в реестре майнеров зарегистрировано 15 000 компаний.

Нелегальный майнинг оценивается в 20% от общего объёма добычи в стране.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

В редакции MinerWorld отмечают, что новые меры могут привести к росту стоимости легального майнинга на 10-15%. Это связано с необходимостью соблюдения новых требований и усиления контроля. В то же время, легализация отрасли может привлечь больше инвестиций в промышленные площадки, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

Для российских майнеров это означает необходимость пересмотреть свои бизнес-модели. Легализация через реестр ФНС станет обязательной, а налоговые отчисления увеличатся. Однако в долгосрочной перспективе это может способствовать стабилизации отрасли и снижению рисков.