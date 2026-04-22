Банк России активно взаимодействует с участниками крипторынка, чтобы учесть их предложения при формировании законодательства о цифровых активах. Директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ РФ Екатерина Лозгачева подтвердила, что регулятор систематизирует все поступающие инициативы и ориентируется на консенсус.

Взаимодействие с рынком: новый подход ЦБ РФ

Банк России демонстрирует готовность к диалогу с криптовалютным сообществом, системно анализируя предложения участников рынка в рамках разработки законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах». Как сообщила Екатерина Лозгачева, директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ РФ, в беседе с главным редактором BeInCrypto Владимиром Архирейским на конференции «Распределенный финтех и WEB3-инфраструктура России», регулятор ориентируется на позиции, по которым достигается консенсус большинства.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о будущем регулировании криптовалют в России. Долгое время позиция ЦБ РФ оставалась достаточно консервативной, что вызывало опасения у представителей индустрии. Однако последние комментарии указывают на более открытый подход, направленный на поиск сбалансированных решений.

Процесс разработки и учет предложений

Екатерина Лозгачева подчеркнула, что на протяжении последнего года велась активная совместная работа с коллегами из различных сфер. Участники рынка направляли свои предложения по формированию регуляторной базы, и значительная часть этих идей уже интегрирована в текущий проект закона. По ее словам, текст документа уже готов, что позволяет предметно обсуждать каждую норму.

Директор департамента ЦБ РФ отметила, что площадки для таких дискуссий включают не только крупные конференции, подобные той, где состоялось интервью, но и регулярные встречи в Государственной Думе. В ближайшее время планируются новые заседания в Госдуме, организованные различными комитетами, куда будут приглашены представители широкого круга сообществ, включая профессиональных посредников с классического финансового рынка. Это обеспечит всестороннее обсуждение и формирование списка конкретных предложений.

Систематизация и консенсус

«Каждое предложение проходит предметную проработку: они систематизируются, обобщаются, после чего выделяются вопросы, по которым позиции большинства участников сходятся», — пояснила Екатерина Лозгачева.

Такой пошаговый подход, по ее словам, исключает принятие решений «на слух» и гарантирует глубокое обсуждение с широким кругом экспертов. В дальнейшем эти консолидированные мнения учитываются при окончательной редакции законопроекта. Лозгачева также добавила, что встречи на различных площадках проходят практически ежедневно, что свидетельствует об интенсивности работы.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Заявления представителя Банка России являются важным сигналом для российского криптосообщества. Они указывают на то, что регулятор, несмотря на свою традиционно осторожную позицию, готов к конструктивному диалогу и стремится учесть интересы рынка при формировании законодательной базы. Для майнеров это может означать появление более четких и предсказуемых правил игры, что критически важно для планирования инвестиций в оборудование и развитие инфраструктуры. Отсутствие правовой неопределенности снижает риски и может способствовать привлечению новых участников в отрасль.

Для инвесторов и держателей криптовалют это также позитивный знак, так как легализация и регулирование могут повысить доверие к рынку, привлечь институциональных игроков и, возможно, упростить взаимодействие с традиционной финансовой системой. Однако важно помнить, что процесс регулирования всегда сопряжен с компромиссами, и окончательный вариант закона будет результатом сложного баланса между интересами государства, бизнеса и частных лиц. Майнерам следует внимательно следить за развитием событий и быть готовыми адаптироваться к новым требованиям, которые могут касаться как налогообложения, так и требований к оборудованию или энергопотреблению.