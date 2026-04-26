Курс мем-коина TRUMP резко снизился более чем на 10% после инцидента с безопасностью, связанного с Дональдом Трампом. Несмотря на то, что экс-президент не пострадал, рынок отреагировал значительным падением.

TRUMP Coin обвалился на 10% после инцидента с Дональдом Трампом

Курс мем-коина TRUMP, связанного с именем бывшего президента США Дональда Трампа, продемонстрировал значительное падение, превысившее 10%, на фоне инцидента с безопасностью. Происшествие, в центре которого оказался сам Дональд Трамп, вызвало немедленную реакцию на рынке криптовалют, особенно среди активов, чья стоимость тесно связана с публичными событиями и личностями.

Инцидент произошел во время ужина в Белом доме, где, по сообщениям, была предпринята попытка нападения на экс-президента. Хотя Дональд Трамп не пострадал, а предполагаемый злоумышленник был оперативно задержан, новость быстро распространилась, спровоцировав волну продаж среди держателей TRUMP Coin. Это событие подчеркивает высокую чувствительность мем-коинов к внешним факторам, особенно когда они касаются их ключевых фигур или событий.

Падение цены TRUMP Coin продолжалось в течение нескольких часов после инцидента, что свидетельствует о сохраняющейся нервозности на рынке. Такие активы, как правило, обладают высокой волатильностью и могут резко реагировать на любые новости, будь то позитивные или негативные. В данном случае, даже при отсутствии прямого ущерба для Трампа, сам факт угрозы оказался достаточным для запуска распродажи.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ этот случай служит очередным напоминанием о непредсказуемости и высоких рисках, связанных с инвестициями в мем-коины. Их цена часто определяется не фундаментальными показателями, а хайпом, новостным фоном и настроениями в социальных сетях. События, связанные с публичными личностями, могут вызывать мгновенные и значительные колебания котировок, что требует от инвесторов повышенной осторожности и готовности к быстрым изменениям.

Майнеров, как правило, подобные новости напрямую не затрагивают, поскольку они ориентированы на добычу более стабильных и ликвидных криптовалют, таких как Bitcoin или Ethereum. Однако косвенно, общее снижение доверия к рынку альткоинов или усиление регуляторного давления после подобных инцидентов может повлиять на общую капитализацию рынка и, как следствие, на прибыльность майнинга в долгосрочной перспективе. Важно следить за общими тенденциями и диверсифицировать риски, не полагаясь исключительно на один тип активов.