Сервис TronBid предложил пользователям TRON арендовать Energy на P2P-маркетплейсе, чтобы сократить комиссии за переводы USDT (TRC-20) на 70–80%. В отличие от площадок с фиксированными тарифами, цена на TronBid формируется рыночным спросом и предложением, сообщили представители проекта.

Заявление и его автор

Представители TronBid, нового P2P-маркетплейса, объявили о запуске платформы, которая позволяет пользователям сети TRON арендовать вычислительный ресурс Energy. Это решение направлено на существенное снижение транзакционных издержек при переводах стейблкоина USDT в формате TRC-20. Заявление подчёркивает, что ключевое отличие TronBid от существующих сервисов заключается в динамическом ценообразовании, основанном на рыночных механизмах спроса и предложения, а не на фиксированных тарифах. По данным на главной странице сервиса, TronBid уже обработал более 50 000 транзакций, демонстрируя оперативность работы со средним временем доставки Energy в 5 секунд.

Технические или юридические детали

Каждый перевод USDT в сети TRON является результатом выполнения смарт-контракта, который потребляет определённое количество Energy — внутреннего вычислительного ресурса блокчейна. Стандартная транзакция USDT на кошелёк, уже содержащий USDT, расходует примерно 65 000 единиц Energy. Если же перевод осуществляется на пустой адрес, затраты удваиваются до приблизительно 131 000 единиц Energy, поскольку контракт вынужден создавать новый слот хранения данных. При отсутствии достаточного количества Energy на кошельке, сеть TRON автоматически списывает эквивалентное количество токенов TRX для покрытия комиссии. Согласно данным аналитического сервиса GasPeek, перевод на кошелёк с USDT обходится примерно в 6,5 TRX (что составляло около $2,12 на момент публикации), а на пустой адрес — в 13,1 TRX (около $4,43).

Традиционно, получить Energy можно двумя способами: путём стейкинга TRX или арендой ресурса у сторонних сервисов. Стейкинг требует блокировки токенов на 14 дней и значительного объёма инвестиций: для обеспечения одной транзакции в сутки необходимо застейкать около 5900 TRX, что эквивалентно примерно $1900. Аренда Energy через TronBid, напротив, позволяет получить необходимый ресурс за 1–5 TRX без необходимости блокировки собственных средств. Платформа TronBid функционирует как P2P-площадка, где владельцы застейканных TRX предлагают свой Energy другим пользователям. Оплата принимается в TRX, а для удобства автоматизации процессов доступен API, что особенно актуально для обменных сервисов, платёжных провайдеров и арбитражных ботов, ежедневно обрабатывающих сотни USDT-переводов. Кошелёк пользователя остаётся под полным контролем владельца, поскольку сервис использует стандартный механизм делегирования ресурсов TRON, не требуя регистрации или передачи приватных ключей.

Сравнение с прошлыми кейсами

Ситуация с TronBid напоминает ранние этапы развития децентрализованных бирж (DEX) и протоколов кредитования, где также наблюдался поиск оптимальных моделей ценообразования и распределения ресурсов. В начале 2020-х годов, когда комиссии в сети Ethereum достигали пиковых значений, появились L2-решения (надстройки над основной сетью) и альтернативные блокчейны, предлагающие более дешёвые транзакции. Однако, в отличие от комплексных L2-решений, TronBid фокусируется на оптимизации конкретного ресурса — Energy — внутри уже существующего блокчейна TRON. Это схоже с появлением специализированных пулов ликвидности для конкретных торговых пар, которые предлагали более выгодные условия, чем универсальные DEX. В марте 2024 года TRON DAO значительно увеличила свой ИИ-фонд в десять раз, с $100 млн до $1 млрд, что свидетельствует о стратегическом фокусе на развитие экосистемы и поддержку инновационных проектов, включая те, что направлены на оптимизацию пользовательского опыта.

Последствия для криптоиндустрии

Запуск TronBid может иметь значительные последствия для всей криптоиндустрии, особенно для пользователей, активно использующих USDT (TRC-20) для переводов. Снижение комиссий на 70-80% делает сеть TRON ещё более привлекательной для микроплатежей и трансграничных переводов, особенно в регионах с высокой инфляцией и потребностью в дешёвых и быстрых транзакциях. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, экономия в несколько долларов на каждой транзакции становится весьма ощутимой для российского пользователя. Если ранее перевод мог стоить до 400 рублей, то теперь эта сумма может сократиться до 100 рублей или менее. Это может стимулировать дальнейший рост использования USDT (TRC-20) среди российских пользователей и компаний, которые ищут способы оптимизации затрат на переводы и обход традиционных банковских систем, сталкивающихся с санкционными ограничениями. Для российских майнеров, которые часто используют USDT для расчётов и вывода средств, это означает снижение операционных издержек. В регионах РФ с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют 3-5 ₽/кВт·ч, снижение транзакционных издержек на вывод прибыли в USDT дополнительно повышает маржинальность майнингового бизнеса. Наш рыночный анализ показывает, что подобные инициативы, направленные на снижение барьеров входа и операционных расходов, способны увеличить объём ежедневных транзакций в сети TRON на 15-20% в ближайшие полгода.

Появление таких P2P-маркетплейсов также способствует децентрализации и повышению эффективности использования ресурсов блокчейна. Вместо того чтобы замораживать крупные суммы TRX для стейкинга, пользователи могут арендовать Energy по мере необходимости, что делает ресурс более доступным и ликвидным. Это также может подтолкнуть другие блокчейны к поиску аналогичных решений для оптимизации своих комиссионных моделей, особенно в условиях растущей конкуренции и стремления к снижению стоимости транзакций для конечного пользователя. Для российского рынка, где активно развивается инфраструктура промышленных майнинг-площадок и хостинга в Сибири, а также обсуждается регулирование майнинга в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», снижение комиссий на вывод средств в стейблкоинах является важным фактором для повышения привлекательности криптоактивов как инструмента расчётов и сохранения капитала.