Масштабное снижение комиссий в сети Toncoin

Сеть Toncoin готовится к значительному снижению транзакционных комиссий, которые уменьшатся в шесть раз уже на следующей неделе. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своём аккаунте X (ранее Twitter). Это событие является частью масштабной дорожной карты «Make TON Great Again» (MTONGA), нацеленной на улучшение функциональности и доступности блокчейна.

Ранее Toncoin уже предлагал относительно низкие комиссии по сравнению с такими крупными сетями, как Bitcoin и Ethereum. Однако новое обновление сделает переводы ещё более экономичными: комиссия составит всего 0.00039 TON, что эквивалентно примерно $0.0005. Важно отметить, что это снижение будет фиксированным и не будет зависеть от загруженности сети, что является значительным преимуществом по сравнению с большинством других блокчейнов, где комиссии колеблются в зависимости от активности пользователей.

Дорожная карта MTONGA и будущее Toncoin

Инициатива по снижению комиссий является вторым шагом в дорожной карте MTONGA, которая включает в себя семь этапов. Первый этап был реализован ранее в этом месяце и заключался в обновлении блокчейна TON, которое, по словам Дурова, увеличило скорость сети в 10 раз и повысило частоту создания блоков в 6 раз, сделав транзакции практически мгновенными.

Павел Дуров, несмотря на формальное прекращение участия Telegram в разработке TON из-за судебного разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), остаётся активным сторонником проекта. Изначально TON расшифровывался как Telegram Open Network, но после ухода Telegram был переименован в The Open Network и теперь поддерживается независимыми разработчиками и TON Foundation.

В своём недавнем сообщении Дуров также намекнул на следующий этап развития, заявив: «Вскоре большинство транзакций станут полностью бесплатными. Нулевая комиссия. MTONGA!» Это указывает на амбициозные планы по достижению полностью бесплатных транзакций в будущем, что может значительно повысить привлекательность Toncoin для массового использования.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ

Для пользователей криптовалют в России и СНГ, где TON активно набирает популярность благодаря интеграции с Telegram, снижение комиссий означает ещё большую доступность и экономичность использования сети. Это может стимулировать дальнейшее распространение Toncoin для повседневных платежей, переводов и взаимодействия с децентрализованными приложениями. Учитывая, что Telegram является одной из самых популярных платформ в регионе, упрощение и удешевление транзакций в связанной с ним сети TON делает её ещё более привлекательной альтернативой традиционным финансовым инструментам.

Практическое замечание для майнеров: Хотя Toncoin не является монетой, добываемой с помощью ASIC-майнеров, снижение сетевых комиссий косвенно влияет на всю экосистему. Более низкие комиссии могут увеличить активность в сети, что потенциально повысит спрос на TON и, как следствие, его рыночную стоимость. Для майнеров, которые диверсифицируют свои портфели или рассматривают инвестиции в различные криптовалюты, это может быть сигналом к более внимательному изучению Toncoin как перспективного актива.