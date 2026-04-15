Известный аналитик Том Ли из Fundstrat Global Advisors заявил на Paris Blockchain Week, что недавний спад на рынке криптовалют был «мини-криптозимой», которая уже завершилась. Он также выразил уверенность в значительном росте Ethereum, прогнозируя его стоимость выше $60 000 в ближайшие годы.

Аналитик Fundstrat Том Ли: «мини-криптозима» позади, Ethereum ждет взлет

На конференции Paris Blockchain Week Том Ли, председатель совета директоров компании Fundstrat Global Advisors, поделился своим видением текущей ситуации на рынке криптовалют. По его мнению, недавний период снижения цен, который многие участники рынка восприняли как начало новой «криптозимы», на самом деле был лишь её «мини-версией», и этот этап уже успешно пройден. Ли выразил оптимизм относительно дальнейшего развития рынка, особенно в отношении Ethereum, для которого он прогнозирует значительный рост.

В ходе своего выступления Ли подчеркнул, что текущие рыночные условия отличаются от предыдущих медвежьих циклов. Он отметил, что, несмотря на коррекцию, фундаментальные факторы остаются сильными, а интерес институциональных инвесторов к цифровым активам продолжает расти. Это, по его словам, создает прочную основу для будущего ралли. Прогноз Ли по Ethereum особенно амбициозен: он ожидает, что стоимость второй по капитализации криптовалюты может превысить отметку в 60 000 долларов США в течение нескольких лет. Это значительно выше текущих исторических максимумов и подразумевает многократный рост от текущих уровней.

Основой для такого смелого прогноза служат несколько факторов. Во-первых, это продолжающееся развитие экосистемы Ethereum, включая переход на Proof-of-Stake (PoS) и постоянные улучшения масштабируемости сети. Во-вторых, растущее применение Ethereum в децентрализованных финансах (DeFi), невзаимозаменяемых токенах (NFT) и других инновационных областях. В-третьих, Ли, вероятно, учитывает потенциальное одобрение спотовых ETF на Ethereum в США, что может открыть двери для нового притока капитала от традиционных инвесторов. Исторически Том Ли известен своими бычьими прогнозами по биткоину и другим криптовалютам, и его слова часто вызывают значительный резонанс в криптосообществе.

«Недавний спад был лишь «мини-криптозимой», и Ethereum может подняться выше $60 000», — заявил Том Ли.

Его оптимизм контрастирует с более осторожными настроениями некоторых других аналитиков, которые указывают на макроэкономические риски, такие как инфляция и ужесточение монетарной политики центральных банков. Однако Ли, похоже, убежден, что внутренние драйверы роста крипторынка перевесят эти внешние факторы.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ прогноз Тома Ли может служить ориентиром, указывающим на потенциал значительного роста Ethereum в долгосрочной перспективе. Однако важно помнить, что любые прогнозы на крипторынке носят спекулятивный характер и не гарантируют будущих результатов. Российским инвесторам следует учитывать особенности местного регулирования, которое находится в стадии формирования, а также потенциальные риски, связанные с геополитической ситуацией и доступом к международным торговым площадкам. Диверсификация портфеля и тщательный анализ рисков остаются ключевыми принципами.

Для майнеров Ethereum, особенно тех, кто перешел на майнинг других PoS-активов после «The Merge», прогноз Ли может быть интересен с точки зрения общего рыночного настроения. Рост стоимости ETH косвенно влияет на весь крипторынок, включая цены на ASIC-майнеры и GPU, а также на прибыльность майнинга других монет. Хотя Ethereum больше не майнится на PoW, общий бычий тренд, если он подтвердится, может привести к увеличению спроса на майнинговое оборудование и росту доходов от добычи других криптовалют. Майнерам следует внимательно следить за динамикой рынка и адаптировать свои стратегии к меняющимся условиям, учитывая высокую волатильность и технологические изменения в индустрии.