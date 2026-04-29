Токенизация активов не является панацеей для повышения ликвидности, считает новый глава блокчейн-направления JPMorgan Оливер Харрис. По его словам, технология уже достаточно зрелая, чтобы заменить устаревшие системы в финансовой индустрии.

Триггер события

Назначение Оливера Харриса главой блокчейн-направления JPMorgan стало ключевым событием для индустрии. Харрис ранее занимал позицию главы цифровых активов в банке и активно продвигал внедрение блокчейн-технологий. Его новая роль предполагает более широкий охват, включая токенизацию активов и интеграцию блокчейна в традиционные финансовые процессы.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2020 году JPMorgan запустил собственную блокчейн-платформу Quorum, которая позже была продана ConsenSys. В 2023 году банк активно внедрял токенизацию активов, включая облигации и акции. Однако, как отмечает Харрис, эти проекты не всегда приводили к повышению ликвидности, что подтверждает его тезис о необходимости более глубокого анализа рисков.

Цифры, которые меняют картину

Согласно данным JPMorgan, объём токенизированных активов в мире превысил $1 трлн в 2025 году. Однако ликвидность этих активов остаётся низкой: средний дневной объём торгов составляет менее 5% от общего объёма токенизированных активов. Это создаёт риски для российских инвесторов, особенно в условиях курса ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Харрис считает, что в ближайшие полгода финансовые институты будут активно внедрять блокчейн-технологии для замены устаревших систем. Однако он предупреждает, что токенизация активов требует более тщательного анализа рисков, включая ликвидность и регуляторные аспекты. В России это может повлиять на развитие реестра майнеров ФНС и внедрение ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».