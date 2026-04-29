Регулирование

Токенизация ≠ ликвидность: новый глава блокчейн-направления JPMorgan о рисках технологии

Новый глава блокчейн-направления JPMorgan Оливер Харрис предупредил, что токенизация активов не решает проблему ликвидности, но технология готова изменить финансовую индустрию.

Токенизация активов не является панацеей для повышения ликвидности, считает новый глава блокчейн-направления JPMorgan Оливер Харрис. По его словам, технология уже достаточно зрелая, чтобы заменить устаревшие системы в финансовой индустрии.

Триггер события

Назначение Оливера Харриса главой блокчейн-направления JPMorgan стало ключевым событием для индустрии. Харрис ранее занимал позицию главы цифровых активов в банке и активно продвигал внедрение блокчейн-технологий. Его новая роль предполагает более широкий охват, включая токенизацию активов и интеграцию блокчейна в традиционные финансовые процессы.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2020 году JPMorgan запустил собственную блокчейн-платформу Quorum, которая позже была продана ConsenSys. В 2023 году банк активно внедрял токенизацию активов, включая облигации и акции. Однако, как отмечает Харрис, эти проекты не всегда приводили к повышению ликвидности, что подтверждает его тезис о необходимости более глубокого анализа рисков.

Цифры, которые меняют картину

Согласно данным JPMorgan, объём токенизированных активов в мире превысил $1 трлн в 2025 году. Однако ликвидность этих активов остаётся низкой: средний дневной объём торгов составляет менее 5% от общего объёма токенизированных активов. В редакции MinerWorld отмечают, что это создаёт риски для российских инвесторов, особенно в условиях курса ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Харрис считает, что в ближайшие полгода финансовые институты будут активно внедрять блокчейн-технологии для замены устаревших систем. Однако он предупреждает, что токенизация активов требует более тщательного анализа рисков, включая ликвидность и регуляторные аспекты. В России это может повлиять на развитие реестра майнеров ФНС и внедрение ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Частые вопросы

Как токенизация активов влияет на ликвидность?
Токенизация активов не гарантирует повышение ликвидности, так как объём торгов может оставаться низким даже после токенизации.
Какие риски токенизации для российских инвесторов?
Российские инвесторы могут столкнуться с низкой ликвидностью токенизированных активов, особенно в условиях курса ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.
Какие изменения ожидаются в ближайшие полгода?
Финансовые институты будут активно внедрять блокчейн-технологии для замены устаревших систем, но токенизация активов потребует более тщательного анализа рисков.

