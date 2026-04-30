Токен SYRUP платформы Maple Finance с 18 апреля 2024 года доступен в приложении Revolut для 70 млн пользователей в 39 странах Европы. Это первый случай интеграции DeFi-доходности в традиционный финтех на таком масштабе.

Что произошло

Maple Finance объявила о листинге своего нативного токена SYRUP на платформе Revolut. Пользователи смогут получать доходность от институционального кредитования через интерфейс привычного банковского приложения. Доступ открыт для жителей Великобритании и стран ЕС.

Контекст и предыстория события

Maple Finance — это децентрализованная платформа кредитования, ориентированная на институциональных заёмщиков. С момента запуска в 2021 году через неё было выдано кредитов на сумму более $1,8 млрд. SYRUP — это токен управления платформой, который также используется для стейкинга и получения доходности. Revolut — один из крупнейших европейских финтехов с аудиторией 70 млн пользователей.

Реакция рынка

После анонса цена SYRUP выросла на 12% за сутки до $0,85. Объём торгов токеном увеличился втрое — до $1,2 млн за 24 часа. В редакции MinerWorld отмечают, что интеграция с Revolut может привлечь до 10% пользователей финтеха в DeFi-сегмент в течение года.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских пользователей доступ к SYRUP через Revolut ограничен из-за санкций. Однако аналогичные возможности открывают локальные платформы, такие как Тинькофф Инвестиции и СберИнвестор. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 доходность в DeFi может быть привлекательной альтернативой традиционным вкладам. При этом важно учитывать налоговые обязательства — доход от криптоактивов облагается НДФЛ по ставке 13% или 15%.

Интеграция SYRUP и Revolut — важный шаг в сближении традиционных финансов и DeFi. Это открывает новые возможности для массового пользователя, но требует внимания к регуляторным рискам.