Тейлор Свифт подала заявки на регистрацию товарных знаков, чтобы «усилить её способность бороться с дипфейками, созданными ИИ».

Популярная американская певица Тейлор Свифт предпринимает активные шаги по защите своей интеллектуальной собственности в эпоху быстрого развития искусственного интеллекта. Она подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков, охватывающих её голос, образ и даже манеру речи. Это решение принято на фоне растущей обеспокоенности по поводу распространения AI-генерируемых дипфейков, способных имитировать внешность и голос публичных личностей с высокой степенью реализма. Цель этих заявок — создать прочную юридическую базу для противодействия несанкционированному использованию её персоны в цифровом пространстве.

Заявление и его автор

Инициатива исходит непосредственно от команды Тейлор Свифт, известной своим тщательным подходом к управлению брендом и защите прав. Заявки были поданы в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) в течение последних недель. Хотя конкретные детали заявок не разглашаются полностью, известно, что они включают формулировки, направленные на защиту от «использования имени, голоса, образа и других характеристик для создания синтетических медиа». Это отражает стратегическое стремление закрепить за собой эксклюзивные права на все аспекты её публичного образа, что становится критически важным в условиях, когда технологии генеративного ИИ позволяют создавать убедительные аудио- и видеоматериалы без согласия и участия оригинального автора или объекта.

Технические или юридические детали

Подача заявок на товарные знаки является превентивной юридической мерой. В отличие от авторского права, которое автоматически защищает оригинальные произведения, товарный знак предоставляет исключительные права на использование определённых знаков (в данном случае — имени, голоса, образа) в коммерческой деятельности для идентификации источника товаров или услуг. Это означает, что любое коммерческое использование её голоса или образа, созданное ИИ, без её разрешения может быть расценено как нарушение товарного знака. Юристы Свифт, вероятно, стремятся расширить традиционное понимание товарного знака, включив в него защиту от новых форм цифровой имитации. В США уже существуют прецеденты, когда суды признавали право на публичность (right of publicity), защищающее от несанкционированного коммерческого использования имени или образа человека. Заявки Свифт призваны укрепить эти позиции в контексте ИИ. Например, в России аналогичные вопросы регулируются Гражданским кодексом РФ, который предусматривает защиту изображения гражданина (ст. 152.1 ГК РФ) и право на имя. Однако прямого законодательства, регулирующего AI-дипфейки и их коммерческое использование, пока нет, что создаёт правовую неопределённость для российских знаменитостей и правообладателей. По нашей оценке, подобные юридические инициативы в США могут послужить основой для формирования международной практики и, в перспективе, повлиять на разработку аналогичных норм в российском законодательстве в течение ближайших 2-3 лет.

Сравнение с прошлыми кейсами

Это не первый случай, когда публичные личности сталкиваются с проблемой несанкционированного использования их образов. В 2023 году актёры Голливуда во время забастовки SAG-AFTRA выражали опасения по поводу использования их цифровых копий, созданных ИИ, без дополнительной оплаты или согласия. Также в 2020 году актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на разработчика приложения, которое использовало её образ для создания чат-бота. Однако случай Тейлор Свифт отличается своей проактивностью и широтой охвата, включая защиту голоса, что становится особенно актуальным с развитием генеративных аудио-моделей. В музыкальной индустрии уже были прецеденты, когда артисты, например, Drake и The Weeknd, сталкивались с AI-генерированными треками, имитирующими их вокал, что приводило к удалению контента с платформ. Инициатива Свифт направлена на создание более надёжного юридического щита, не дожидаясь конкретных нарушений.

Последствия для криптоиндустрии

Хотя действия Тейлор Свифт напрямую не связаны с майнингом или криптовалютами, они имеют косвенные, но значимые последствия для всей цифровой экономики, включая Web3-проекты и NFT. Если правообладатели смогут эффективно защищать свои цифровые образы и голоса, это может повлиять на создание и распространение NFT, использующих изображения знаменитостей, а также на метавселенные, где аватары могут имитировать реальных людей. Например, проекты, предлагающие цифровые активы, связанные с известными личностями, должны будут уделять ещё больше внимания вопросам лицензирования и доказательства происхождения. Для российских инвесторов и разработчиков в сфере NFT, работающих с образами публичных персон, это означает необходимость более тщательной юридической экспертизы. В условиях, когда курс рубля к доллару колеблется около 90-95 ₽ за $1, а стоимость лицензирования может быть привязана к валюте, риски несанкционированного использования могут значительно возрасти, влияя на потенциальную прибыль и юридические издержки. Усиление защиты интеллектуальной собственности в цифровом пространстве может также стимулировать развитие децентрализованных систем идентификации и верификации контента, что является одним из направлений развития блокчейн-технологий.

Инициатива Тейлор Свифт по патентованию своего голоса и образа является знаковым событием, отражающим растущую потребность в юридической защите в эпоху доминирования искусственного интеллекта. Этот шаг не только укрепит её личную позицию, но и послужит важным прецедентом для других публичных личностей и правообладателей по всему миру, включая Россию, где вопросы регулирования ИИ и защиты цифровых прав пока находятся на стадии формирования.