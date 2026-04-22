Аналитики TD Cowen выявили ключевые препятствия для криптозаконодательства США

Аналитики инвестиционного банка TD Cowen обозначили пять значительных барьеров, которые могут замедлить или вовсе остановить принятие всеобъемлющего законодательства о криптовалютах в Соединенных Штатах. Эти проблемы выходят за рамки уже обсуждаемых вопросов, связанных с регулированием доходности стейблкоинов, и указывают на более глубокие системные и политические сложности.

Среди основных препятствий TD Cowen выделяет нехватку уполномоченных комиссаров в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Этот регулятор играет ключевую роль в надзоре за деривативами и, как ожидается, будет иметь значительные полномочия в регулировании криптовалютного рынка. Неполный состав комиссии может существенно замедлить процесс разработки и имплементации новых правил, создавая регуляторную неопределенность.

Ещё одним фактором, вызывающим озабоченность, являются потенциальные конфликты интересов, связанные с компанией World Liberty Financial. Хотя детали этих конфликтов не уточняются в отчете, подобные ситуации часто становятся предметом пристального внимания законодателей и могут отвлекать ресурсы от основной задачи по созданию эффективной правовой базы для цифровых активов. Подобные инциденты могут подорвать доверие к процессу и вызвать дополнительные задержки.

Также аналитики TD Cowen обращают внимание на опасения, связанные с использованием криптовалют Ираном для обхода международных санкций и финансирования своей деятельности. Эта проблема поднимает вопросы национальной безопасности и борьбы с отмыванием денег, что делает процесс принятия криптозаконодательства более сложным и политически чувствительным. Законодатели стремятся найти баланс между инновациями и предотвращением злоупотреблений, что требует тщательной проработки механизмов контроля и надзора.

Хотя исходный материал не раскрывает все пять препятствий, упомянутых TD Cowen, акцент на кадровых проблемах регуляторов, потенциальных конфликтах интересов и геополитических рисках указывает на многогранность вызовов. Эти факторы создают сложную политическую среду, в которой консенсус по крипторегулированию достигается с большим трудом.

Что это значит для крипторынка и майнеров в РФ/СНГ?

Замедление принятия комплексного криптозаконодательства в США имеет косвенные, но важные последствия для глобального крипторынка, включая Россию и страны СНГ. Отсутствие четких правил в крупнейшей экономике мира создает регуляторную неопределенность, которая может сдерживать институциональные инвестиции и инновации. Для майнеров в РФ/СНГ это означает продолжение работы в условиях, когда глобальные стандарты регулирования еще не сформированы, что может влиять на долгосрочные инвестиционные решения и доступ к международным финансовым услугам. Кроме того, любые ужесточения, связанные с использованием криптовалют для обхода санкций, могут усилить давление на регулирование и контроль за транзакциями по всему миру, включая регионы, где майнинг активно развивается.