TD Cowen: Пять препятствий для принятия криптозаконодательства США

Аналитики TD Cowen выделили пять ключевых факторов, замедляющих принятие комплексного криптозаконодательства в США, помимо вопросов регулирования стейблкоинов.

TD Cowen: Пять препятствий для принятия криптозаконодательства США

Аналитики TD Cowen выявили ключевые препятствия для криптозаконодательства США

Аналитики инвестиционного банка TD Cowen обозначили пять значительных барьеров, которые могут замедлить или вовсе остановить принятие всеобъемлющего законодательства о криптовалютах в Соединенных Штатах. Эти проблемы выходят за рамки уже обсуждаемых вопросов, связанных с регулированием доходности стейблкоинов, и указывают на более глубокие системные и политические сложности.

Среди основных препятствий TD Cowen выделяет нехватку уполномоченных комиссаров в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Этот регулятор играет ключевую роль в надзоре за деривативами и, как ожидается, будет иметь значительные полномочия в регулировании криптовалютного рынка. Неполный состав комиссии может существенно замедлить процесс разработки и имплементации новых правил, создавая регуляторную неопределенность.

Ещё одним фактором, вызывающим озабоченность, являются потенциальные конфликты интересов, связанные с компанией World Liberty Financial. Хотя детали этих конфликтов не уточняются в отчете, подобные ситуации часто становятся предметом пристального внимания законодателей и могут отвлекать ресурсы от основной задачи по созданию эффективной правовой базы для цифровых активов. Подобные инциденты могут подорвать доверие к процессу и вызвать дополнительные задержки.

Также аналитики TD Cowen обращают внимание на опасения, связанные с использованием криптовалют Ираном для обхода международных санкций и финансирования своей деятельности. Эта проблема поднимает вопросы национальной безопасности и борьбы с отмыванием денег, что делает процесс принятия криптозаконодательства более сложным и политически чувствительным. Законодатели стремятся найти баланс между инновациями и предотвращением злоупотреблений, что требует тщательной проработки механизмов контроля и надзора.

Хотя исходный материал не раскрывает все пять препятствий, упомянутых TD Cowen, акцент на кадровых проблемах регуляторов, потенциальных конфликтах интересов и геополитических рисках указывает на многогранность вызовов. Эти факторы создают сложную политическую среду, в которой консенсус по крипторегулированию достигается с большим трудом.

Что это значит для крипторынка и майнеров в РФ/СНГ?

Замедление принятия комплексного криптозаконодательства в США имеет косвенные, но важные последствия для глобального крипторынка, включая Россию и страны СНГ. Отсутствие четких правил в крупнейшей экономике мира создает регуляторную неопределенность, которая может сдерживать институциональные инвестиции и инновации. Для майнеров в РФ/СНГ это означает продолжение работы в условиях, когда глобальные стандарты регулирования еще не сформированы, что может влиять на долгосрочные инвестиционные решения и доступ к международным финансовым услугам. Кроме того, любые ужесточения, связанные с использованием криптовалют для обхода санкций, могут усилить давление на регулирование и контроль за транзакциями по всему миру, включая регионы, где майнинг активно развивается.

Частые вопросы

Какие основные препятствия для криптозаконодательства в США выделил TD Cowen?
TD Cowen выделил нехватку комиссаров CFTC, конфликты интересов, связанные с World Liberty Financial, и опасения по поводу использования криптовалют Ираном, среди прочих факторов.
Почему эти препятствия важны для глобального крипторынка?
Отсутствие четкого регулирования в США создает глобальную неопределенность, сдерживает институциональные инвестиции и может влиять на развитие инноваций в криптоиндустрии по всему миру.
Как это влияет на майнеров в России и СНГ?
Для майнеров в РФ/СНГ это означает продолжение работы в условиях неопределенности глобальных стандартов регулирования, что может влиять на долгосрочные инвестиционные решения и доступ к международным сервисам. Ужесточение контроля за транзакциями также может усилить давление на регулирование в регионе.

