Окружной судья США Льюис Каплан отклонил запрос бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) о проведении нового судебного разбирательства. Это решение, вынесенное 20 ноября 2023 года, последовало за его осуждением по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Несмотря на отклонение, апелляция на приговор всё ещё находится на рассмотрении, что оставляет SBF возможность оспаривать вердикт.

Что не так с привычным взглядом

На первый взгляд, отказ в новом процессе кажется логичным продолжением обвинительного приговора. Однако команда защиты SBF строила свою стратегию на утверждениях о неправомерном поведении прокуратуры, включая предполагаемое сокрытие доказательств и давление на свидетелей. Они также настаивали на том, что присяжные могли быть подвержены предубеждениям из-за широкого освещения дела в СМИ. Привычный взгляд на судебную систему предполагает беспристрастность и строгое следование процедурам, но в случаях с громкими фигурами, такими как SBF, общественное мнение и политическое давление могут создавать дополнительные сложности для защиты. В мае 2024 года, например, схожие аргументы о предубеждении присяжных поднимались в другом крупном деле, связанном с манипуляциями на фондовом рынке, но также не получили поддержки суда.

Реальные данные

Судья Льюис Каплан, отклоняя ходатайство SBF, охарактеризовал аргументы защиты как «дико конспирологические». Он заявил, что представленные доказательства не дают оснований для пересмотра дела. Судебный процесс над SBF, который завершился обвинительным приговором 2 ноября 2023 года, выявил хищение миллиардов долларов клиентских средств FTX. По данным прокуратуры, SBF использовал средства клиентов для покрытия убытков своего хедж-фонда Alameda Research, а также для личных трат и политических пожертвований. Общая сумма ущерба оценивается в более чем $8 миллиардов. В ходе расследования было установлено, что SBF сознательно вводил в заблуждение инвесторов и кредиторов, скрывая истинное финансовое положение FTX и Alameda.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Отклонение запроса на новый процесс выгодно прокуратуре США и регуляторам, таким как SEC и CFTC. Это укрепляет их позицию в борьбе с мошенничеством на криптовалютном рынке и посылает чёткий сигнал о неотвратимости наказания. Для пострадавших инвесторов это решение означает, что путь к возмещению ущерба, хоть и долгий, становится более определённым, поскольку приговор остаётся в силе. Напротив, для SBF и его команды защиты это серьёзный удар, так как их шансы на оправдание или смягчение приговора значительно уменьшаются. Для криптоиндустрии в целом, это событие подчёркивает необходимость усиления внутреннего контроля и прозрачности, чтобы избежать повторения подобных скандалов, которые подрывают доверие к цифровым активам. Отсутствие нового процесса также снижает неопределённость, что может быть позитивно воспринято институциональными инвесторами, стремящимися к большей стабильности на рынке.

Российский контекст

Для российского криптосообщества и инвесторов дело SBF имеет несколько важных аспектов. Во-первых, оно служит напоминанием о рисках централизованных криптобирж, особенно тех, которые не подпадают под строгое регулирование. Российские инвесторы, работающие с зарубежными платформами, должны учитывать эти риски. Во-вторых, ситуация с FTX может повлиять на восприятие криптовалют в России, где регулирование ещё находится на стадии формирования. Например, обсуждение законопроекта о майнинге и реестра майнеров ФНС, который должен упорядочить деятельность по добыче цифровых валют, может ускориться на фоне таких международных прецедентов. Если бы SBF был российским гражданином и его деятельность подпадала под российское законодательство, ему грозило бы уголовное преследование по статьям о мошенничестве, а также возможное взыскание налогов с незаконно полученных доходов по ставке НДФЛ 13% или 15% в зависимости от суммы. На момент событий, курс рубля к доллару составлял около 90-95 ₽ за $1, что означает, что любые потери или доходы, выраженные в долларах, имели бы значительное рублёвое выражение. Российские майнеры, особенно те, кто работает в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, внимательно следят за такими прецедентами, поскольку они могут влиять на общее отношение регуляторов к криптоактивам и, как следствие, на их бизнес-среду.

Итог: Отклонение запроса на новый судебный процесс для Сэма Бэнкмана-Фрида укрепляет позицию обвинения и подчёркивает серьёзность последствий для тех, кто злоупотребляет доверием в криптоиндустрии. Это решение, хотя и не является окончательным в апелляционной цепочке, значительно снижает шансы SBF на пересмотр дела и подтверждает стремление американских властей к строгому регулированию и наказанию за финансовые преступления в сфере цифровых активов.