Компания Strategy объявила о планах выплачивать дивиденды дважды в месяц по своим популярным привилегированным акциям STRC.

Компания Strategy представила предложение о выплате дивидендов дважды в месяц по своим привилегированным акциям STRC. Этот шаг направлен на стабилизацию цены акций, снижение цикличности, увеличение ликвидности и стимулирование спроса. Об этом заявил исполнительный председатель компании Майкл Сэйлор.

«Предлагаемые изменения призваны стабилизировать цену, снизить цикличность, повысить ликвидность и увеличить спрос», — отметил Сэйлор. Он также подчеркнул, что новая стратегия позволит компании укрепить свои позиции на рынке и привлечь больше инвесторов.

Привилегированные акции STRC пользуются популярностью среди инвесторов благодаря своим стабильным выплатам и надежности. Введение полумесячных дивидендов может сделать их еще более привлекательными для тех, кто ищет регулярный доход.

Решение о выплате дивидендов дважды в месяц является частью более широкой стратегии компании по оптимизации своей финансовой политики. Strategy стремится создать более предсказуемую и устойчивую модель доходов для своих акционеров.

Что это значит

Для инвесторов из России и СНГ это предложение может быть интересным, особенно для тех, кто ищет стабильные источники дохода в иностранных активах. Полумесячные дивиденды по привилегированным акциям STRC могут стать привлекательной альтернативой традиционным инвестиционным инструментам, особенно в условиях нестабильности на рынках.