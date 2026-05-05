Хронология событий

5 мая 2026 года стало известно о запуске нового токенизированного фонда, разработанного в сотрудничестве между State Street Digital, подразделением одного из старейших и крупнейших в мире кастодианов State Street, и Galaxy Digital, компанией, специализирующейся на цифровых активах. Этот фонд предназначен для институциональных инвесторов и призван обеспечить эффективное управление наличностью в условиях блокчейна.

Инициатива является частью более широкой тенденции по интеграции традиционных финансовых услуг с технологиями распределенного реестра. Ранее, в 2023 году, State Street уже проявлял интерес к токенизации активов, участвуя в различных пилотных проектах и исследованиях в этой области. Galaxy Digital, под руководством Майка Новограца, также активно развивает инфраструктуру для институциональных инвесторов в сфере цифровых активов, предлагая брокерские, инвестиционные и майнинговые услуги. Запуск фонда стал логичным шагом в развитии стратегий обеих компаний, направленных на расширение применения блокчейна в традиционных финансах.

Ключевые цифры и метрики

Новый токенизированный фонд позволит институциональным инвесторам получать доходность на стейблкоины, одновременно перемещая денежные средства в ончейн-среду. Это обеспечивает круглосуточный доступ к ликвидности, что является значительным преимуществом по сравнению с традиционными финансовыми инструментами, ограниченными рабочими часами банков. Объем активов под управлением State Street превышает 40 триллионов долларов, что подчеркивает масштаб потенциального влияния таких решений на мировую финансовую систему. Galaxy Digital, в свою очередь, управляет активами на сумму около 5 миллиардов долларов, демонстрируя значительный рост в секторе цифровых активов.

Ожидается, что фонд будет использовать стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, для обеспечения стабильности стоимости активов. Точная доходность фонда будет зависеть от рыночных условий и выбранных стратегий управления, но его основная цель — предложить институционалам более высокую эффективность капитала и операционную гибкость. В мае 2024 года аналогичные инициативы были сфокусированы на токенизации государственных облигаций, тогда как текущий запуск акцентирует внимание на управлении наличностью, что указывает на диверсификацию подходов к токенизации.

Что говорят участники рынка

«Мы стремимся предоставить институциональным клиентам инновационные решения», — заявили представители State Street Digital.

Это подчеркивает стратегическое значение токенизации для крупных финансовых игроков. Майк Новограц, генеральный директор Galaxy Digital, неоднократно заявлял о необходимости создания мостов между традиционными финансами и миром цифровых активов. Запуск фонда рассматривается как важный шаг в этом направлении, позволяющий институционалам использовать преимущества блокчейна, такие как прозрачность и скорость расчетов, при сохранении привычных стандартов безопасности и регулирования. Участники рынка ожидают, что подобные инициативы будут способствовать дальнейшему росту интереса к токенизированным активам и расширению их применения в корпоративном секторе.

Российский угол

Для российского финансового рынка и криптоиндустрии запуск такого фонда имеет несколько важных аспектов. Во-первых, он демонстрирует глобальный тренд на интеграцию цифровых активов в традиционные финансовые системы, что потенциально может повлиять на развитие регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) в России. В соответствии с ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», российские компании уже могут выпускать и обращаться с ЦФА, однако инструменты для институционального управления наличностью в этой форме пока находятся на ранней стадии развития. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, российские инвесторы и компании, работающие с международными активами, могли бы получить выгоду от более эффективного управления долларовой наличностью в токенизированном виде, снижая операционные издержки и повышая скорость транзакций.

Во-вторых, развитие подобных фондов может стимулировать интерес к созданию аналогичных продуктов в России, особенно для крупных корпораций, стремящихся оптимизировать свои казначейские операции. Это также может повлиять на инфраструктуру майнинга в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч. Увеличение институционального спроса на цифровые активы, включая стейблкоины, может косвенно поддержать рост хэшрейта и развитие майнинговых мощностей, поскольку стабильность и ликвидность крипторынка напрямую связаны с его инфраструктурной поддержкой. Наш рыночный анализ показывает, что в ближайшие два года объем токенизированных активов в глобальном масштабе может превысить 10 триллионов долларов.

Итог: Запуск токенизированного фонда State Street и Galaxy Digital является знаковым событием, демонстрирующим углубляющуюся интеграцию традиционных финансов и блокчейн-технологий. Этот шаг открывает новые возможности для институциональных инвесторов в управлении наличностью, предлагая круглосуточный доступ и потенциально более высокую доходность. Для российского рынка это служит ориентиром в развитии регулирования ЦФА и стимулирует интерес к инновационным финансовым инструментам, способным оптимизировать операции и повысить эффективность капитала в условиях глобальной цифровизации.