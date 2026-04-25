Целевая группа Министерства юстиции США заморозила более $700 млн в криптовалюте, связанных с инвестиционными мошенничествами, и закрыла сотни фейковых сайтов. Операция направлена на борьбу с организованной киберпреступностью в Юго-Восточной Азии.

Масштабная операция против криптомошенников

Специальная целевая группа Министерства юстиции США (DOJ) провела масштабную операцию, в результате которой было заморожено свыше $700 млн в криптовалютных активах, предположительно связанных с инвестиционными мошенничествами. Эти схемы были направлены на обман американских граждан. В рамках той же операции были закрыты сотни поддельных инвестиционных веб-сайтов, а также обнародованы ордеры на арест двух подозреваемых, причастных к крупному криптомошенническому центру в Бирме.

Эта акция является частью более широких усилий правительства США по противодействию организованной киберпреступности, особенно в Юго-Восточной Азии, где процветают так называемые «скам-центры». Государственный департамент США объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию, которая поможет пресечь деятельность мошеннических центров Tai Chang в Бирме. Это подчёркивает серьёзность, с которой Вашингтон относится к проблеме индустриализированного мошенничества.

Детали операции и международное сотрудничество

Заморозка активов была осуществлена благодаря комбинации добровольного сотрудничества со стороны криптовалютных бирж и официальных юридических процедур. Помимо блокировки средств, власти США также вывели из строя более 500 мошеннических инвестиционных сайтов, которые использовались для заманивания жертв и получения их криптовалютных депозитов. Теперь при попытке доступа к этим доменам пользователи видят уведомление о конфискации правительством.

Также был захвачен канал в Telegram, который, по сообщениям, использовался для вербовки ничего не подозревающих соискателей работы в криптомошеннические центры, действующие в Камбодже. Это распространённая тактика в Юго-Восточной Азии, где торговцы людьми выдают себя за работодателей, чтобы заманить работников в принудительный труд в мошеннических комплексах.

В рамках операции были выдвинуты уголовные обвинения и выданы ордеры на арест двух граждан Китая — Хуана Синшаня и Цзян Вэнь Цзе. Их обвиняют в управлении схемой мошенничества с криптоинвестициями в комплексе Шунда в Бирме, который был захвачен Национально-освободительной арминии Карен в ноябре 2025 года.

США не действовали в одиночку. Полиция Сингапура провела параллельную месячную операцию с середины марта по середину апреля, сотрудничая с крупными криптовалютными платформами, такими как Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, а также с компаниями по блокчейн-аналитике TRM Labs и Chainalysis. Эти совместные усилия предотвратили потенциальные потери на сумму более $2,86 млн и включали более 90 прямых вмешательств с жертвами мошенничества, как по телефону, так и лично.

«Мы ликвидируем коварные мошеннические центры, которые охотятся на американцев», — заявили в Госдепартаменте США, предлагая $10 млн за информацию, которая поможет пресечь деятельность мошеннических центров Tai Chang в Бирме.

Готовность крупных криптоплатформ сотрудничать с правоохранительными органами знаменует собой сдвиг в подходе к расследованию таких дел. Прозрачность блокчейн-транзакций всё чаще используется против самих преступников, которые полагаются на криптовалюту для скорости и анонимности.

Что это значит для российского и СНГ-рынка?

Хотя операция проводилась в США и Юго-Восточной Азии, её последствия имеют значение для всего мирового крипторынка, включая Россию и страны СНГ. Усиление международного сотрудничества в борьбе с криптомошенничеством означает, что преступникам становится всё сложнее скрывать свои активы и избегать правосудия. Это также повышает общую безопасность криптопространства, что в долгосрочной перспективе выгодно для всех участников рынка.

Для инвесторов и пользователей в России и СНГ это служит напоминанием о необходимости проявлять крайнюю осторожность при взаимодействии с неизвестными инвестиционными платформами и предложениями. Мошеннические схемы часто маскируются под высокодоходные проекты, обещая нереалистичную прибыль. Всегда проверяйте легитимность платформ, используйте только проверенные биржи и не передавайте свои личные данные или приватные ключи третьим лицам.

Практический вывод для майнеров

Для майнеров, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, эта новость не имеет прямого влияния на операционную деятельность. Однако она подчёркивает важность безопасности и легальности в криптоиндустрии. Майнерам следует быть внимательными к любым предложениям по инвестированию или участию в сомнительных проектах, которые могут быть связаны с мошенничеством. Использование надёжных пулов и бирж, а также соблюдение всех юридических норм в своей деятельности, остаётся ключевым для обеспечения стабильности и безопасности бизнеса.