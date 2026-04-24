США расширяют санкции на криптоактивы, связанные с Ираном

Соединенные Штаты Америки предприняли решительные действия, включив в санкционные списки несколько криптовалютных кошельков, которые, по данным американских властей, имеют отношение к Ирану. Этот шаг последовал за недавним замораживанием компанией Tether значительной суммы в стейблкоинах USDT, составляющей $344 миллиона. Как сообщает CNN, эти замороженные активы теперь официально связаны с иранскими субъектами, подпадающими под ограничения.

Решение о введении санкций было принято вскоре после того, как эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, компания Tether, заблокировала упомянутые средства. Этот инцидент подчеркивает растущее внимание регуляторов к использованию криптовалют в обход международных финансовых ограничений. Иран находится под жесткими экономическими санкциями со стороны США и других стран из-за своей ядерной программы и поддержки террористических организаций. Использование криптовалют, таких как USDT, рассматривается как один из потенциальных каналов для обхода этих ограничений.

Замораживание активов Tether и последующие санкции со стороны США демонстрируют усиление координации между частными криптовалютными компаниями и государственными органами в борьбе с незаконной финансовой деятельностью. Такие действия направлены на предотвращение использования децентрализованных финансовых инструментов для финансирования деятельности, противоречащей международному праву и национальной безопасности. Для криптовалютного рынка это означает дальнейшее ужесточение требований к соблюдению процедур KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег) для всех участников.

Подобные прецеденты создают важный сигнал для всего криптосообщества о необходимости соблюдения регуляторных норм. Хотя криптовалюты изначально задумывались как децентрализованные и устойчивые к цензуре, крупные эмитенты стейблкоинов и централизованные биржи вынуждены сотрудничать с властями для поддержания своей легитимности и предотвращения использования их платформ в незаконных целях. Это может привести к более строгому контролю за транзакциями и идентификацией пользователей в будущем.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ, работающих с криптовалютами, этот случай является очередным напоминанием о возрастающих рисках, связанных с государственным регулированием и санкциями. Хотя прямых последствий для большинства пользователей из региона нет, подобные события подчеркивают, что крупные эмитенты стейблкоинов и централизованные платформы могут быть вынуждены замораживать активы по требованию регуляторов. Это означает, что хранение значительных средств на централизованных биржах или в стейблкоинах, эмитированных под юрисдикцией США, всегда сопряжено с риском блокировки. Майнерам стоит учитывать эти риски при выборе пулов и платформ для обмена добытых монет, отдавая предпочтение децентрализованным решениям или самостоятельному хранению активов, если это возможно и безопасно.