Сообщество Shiba Inu готовится к очередной крупной транзакции по сжиганию токенов. На данный момент 1 305 818 SHIB ожидают отправки на «мертвый» кошелек, что продолжит сокращение оборотного предложения мем-коина.

В экосистеме Shiba Inu вновь наблюдается активность, связанная с сокращением оборотного предложения токенов. На текущий момент 1 305 818 SHIB ожидают отправки на «мертвый» кошелек для окончательного вывода из обращения. Это событие является частью непрерывной стратегии сообщества по уменьшению общего количества токенов, что, как ожидается, должно положительно сказаться на их стоимости в долгосрочной перспективе.

Согласно данным, полученным от Shibburn, платформы, отслеживающей процесс сжигания, на данный момент уже уничтожено 41,08% от первоначального объема эмиссии Shiba Inu. Общее количество сожженных токенов SHIB превысило 410,72 триллиона, что подчеркивает масштабность усилий сообщества. Эти действия направлены на создание дефляционного механизма, который может способствовать росту цены актива при сохранении или увеличении спроса.

Процесс сжигания токенов в экосистеме Shiba Inu осуществляется различными способами. Часть токенов сжигается через транзакции, инициированные отдельными держателями или проектами, связанными с SHIB. Также значительный вклад вносит механизм сжигания, интегрированный в блокчейн-решение второго уровня Shibarium. Каждая транзакция в сети Shibarium генерирует небольшую комиссию, часть которой используется для выкупа и последующего сжигания токенов SHIB. Это создает постоянный и автоматизированный поток сжигания, который не зависит от ручных инициатив.

Несмотря на значительные объемы сожженных токенов, цена SHIB остается волатильной и подверженной общим рыночным тенденциям. Рыночная капитализация Shiba Inu составляет около 14,5 миллиарда долларов, а объем торгов за последние 24 часа превысил 300 миллионов долларов. Эти показатели свидетельствуют о сохраняющемся интересе к активу, несмотря на его мемную природу. Сообщество активно участвует в развитии экосистемы, запуская новые проекты и инициативы, которые могут способствовать дальнейшему росту и принятию SHIB.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Сокращение предложения токенов SHIB через механизм сжигания является фундаментальным фактором, который может влиять на долгосрочную стоимость актива. Для инвесторов из России и стран СНГ, рассматривающих Shiba Inu, важно понимать, что такие дефляционные меры могут поддерживать цену в условиях роста спроса, но не гарантируют немедленного или постоянного роста. Рынок криптовалют, особенно мем-коинов, остается высокорисковым и подверженным спекулятивным настроениям.

Майнерам, особенно тем, кто работает с ASIC-оборудованием, эта новость не несет прямой практической пользы, поскольку Shiba Inu не является майнинговой криптовалютой в традиционном смысле (она не использует Proof-of-Work). Однако косвенно, рост популярности и потенциальной стоимости SHIB может способствовать общему интересу к криптовалютному рынку, что в свою очередь может влиять на спрос на майнинговое оборудование и прибыльность добычи других активов.