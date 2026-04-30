Экосистема Solana запускает исследовательский институт в Швейцарии и практическое руководство для финансовых учреждений Европы, чтобы помочь им оценить блокчейн на фоне роста регуляторной ясности и использования сети.

Экосистема Solana продолжает укреплять свои позиции на институциональном рынке, запуская специализированный исследовательский институт в Швейцарии. Основная цель нового подразделения — помочь европейским финансовым учреждениям оценить потенциал блокчейна Solana в условиях растущей регуляторной ясности и увеличения использования сети.

Триггер события

Решение о создании исследовательского института было принято на фоне активного роста интереса к блокчейн-технологиям со стороны традиционных финансовых институтов Европы. В частности, за последний год количество транзакций в сети Solana увеличилось на 300%, а количество активных кошельков превысило 10 млн. Это создало необходимость в более глубоком анализе и практических рекомендациях для интеграции технологии в существующие финансовые системы.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Это не первый случай, когда блокчейн-проекты открывают специализированные исследовательские центры. В 2022 году Ethereum Foundation запустила аналогичную инициативу в Германии, что привело к увеличению числа институциональных инвесторов в сеть на 25% за последующие шесть месяцев. В случае с Solana, по нашим наблюдениям, эффект может быть ещё более значительным благодаря более низким комиссиям и высокой скорости транзакций.

Цифры, которые меняют картину

Согласно данным аналитиков, за последний год количество транзакций в сети Solana увеличилось с 500 млн до 2 млрд, а средняя комиссия за транзакцию снизилась с $0.00025 до $0.00015. Это делает сеть одной из самых доступных и эффективных для массового использования.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Открытие исследовательского института в Швейцарии может стать катализатором для дальнейшего роста экосистемы Solana. В ближайшие месяцы ожидается увеличение числа партнёрств с европейскими банками и финансовыми институтами, что может привести к росту капитализации сети на 15-20%.

В редакции MinerWorld отмечают, что Solana может стать ключевым игроком на рынке блокчейн-решений для традиционных финансовых институтов благодаря своей высокой производительности и низким издержкам.