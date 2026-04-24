Индикатор MACD на графике Solana сформировал бычий сигнал, который в прошлом предшествовал значительному росту цены SOL. Однако, ключевое сопротивление на уровне $90 может замедлить восстановление. Аналитики внимательно следят за развитием ситуации.

MACD-сигнал Solana: предвестник роста или ловушка?

На графике криптовалюты Solana (SOL) зафиксирован важный бычий сигнал, исходящий от индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD). Этот паттерн в прошлом неоднократно предшествовал существенному росту стоимости актива, в некоторых случаях достигая 100%. Тем не менее, аналитики предупреждают о наличии сильного сопротивления в районе $90, которое может временно сдерживать восходящее движение.

Индикатор MACD, широко используемый в техническом анализе, состоит из двух линий – MACD-линии и сигнальной линии, а также гистограммы, отражающей их расхождение. Бычий сигнал формируется, когда MACD-линия пересекает сигнальную линию снизу вверх, что указывает на усиление покупательского давления и потенциальное начало восходящего тренда. В текущей ситуации на дневном графике SOL наблюдается именно такое пересечение, что вызывает оптимизм среди участников рынка.

Исторические параллели и текущие уровни

Исторические данные показывают, что подобные сигналы MACD на дневном таймфрейме Solana неоднократно предшествовали значительным ценовым ралли. Например, в октябре 2023 года аналогичный сигнал был зафиксирован, после чего цена SOL выросла более чем на 100% за несколько недель. В феврале 2024 года, после очередного бычьего пересечения MACD, актив также продемонстрировал впечатляющий рост. Эти прецеденты придают текущему сигналу дополнительный вес и заставляют инвесторов внимательнее присмотреться к перспективам Solana.

Однако, несмотря на позитивные индикаторы, Solana сталкивается с серьезным препятствием в виде уровня сопротивления около $90. Этот уровень ранее выступал как значимая зона, где продавцы активно сдерживали рост цены. Для уверенного продолжения восходящего движения активу необходимо пробить и закрепиться выше этой отметки. В случае неудачной попытки прорыва, возможна консолидация или даже краткосрочный откат, прежде чем быки смогут предпринять новую попытку.

Рыночный контекст и факторы риска

Текущая ситуация на рынке криптовалют остается волатильной, и хотя биткоин демонстрирует устойчивость, альткоины, включая Solana, подвержены более резким колебаниям. Общий настрой рынка, макроэкономические факторы и новости, связанные с регулированием, могут оказать существенное влияние на динамику SOL. Важно учитывать, что технические индикаторы не являются абсолютными предсказателями и всегда должны рассматриваться в комплексе с фундаментальным анализом и общим рыночным контекстом.

В случае успешного прорыва уровня $90, следующими целями для Solana могут стать отметки $100 и выше, где расположены следующие зоны сопротивления. С другой стороны, если бычий импульс ослабнет, а уровень $90 останется неприступным, возможен откат к ближайшим уровням поддержки, например, к $80 или $75. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и использовать стратегии управления рисками.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ?