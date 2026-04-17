Волна кибератак на криптопроекты: $21 млн убытков за двое суток

Криптовалютный рынок столкнулся с новой волной кибератак, затронувших как минимум дюжину различных проектов. За последние 48 часов наиболее значительные потери понесли децентрализованный финансовый протокол Rhea Finance и криптовалютная биржа Grinex, связанная с российским рынком. Общий ущерб от этих двух инцидентов оценивается в $21 млн. Эти события произошли на фоне недавнего эксплойта протокола Drift, что указывает на возможную активизацию хакерской деятельности в криптопространстве.

Rhea Finance, протокол, специализирующийся на деривативах, стал жертвой атаки, в результате которой злоумышленники вывели средства на сумму около $10 млн. Подробности эксплойта пока уточняются, но предварительный анализ указывает на уязвимости в смарт-контрактах или механизмах управления протоколом. Практически одновременно с этим, криптовалютная биржа Grinex, известная своей работой на территории России и стран СНГ, сообщила о потере примерно $11 млн. В случае с Grinex, характер атаки также находится в стадии расследования, но подобные инциденты часто связаны с фишинговыми кампаниями, взломом горячих кошельков или уязвимостями в системе безопасности платформы.

Эти инциденты подчеркивают растущие риски, с которыми сталкиваются как пользователи, так и разработчики в сфере децентрализованных финансов и централизованных криптобирж. Несмотря на постоянное совершенствование технологий безопасности, хакеры продолжают находить новые способы эксплуатации уязвимостей. Отмечается, что волна атак последовала за недавним взломом протокола Drift, который также привел к значительным потерям. Это может свидетельствовать о скоординированных действиях или использовании схожих методов эксплойтов, что требует повышенной бдительности от всех участников криптоиндустрии.

Что это значит для российского и СНГ крипторынка?

Потери Grinex, биржи, ориентированной на российский рынок, напрямую затрагивают интересы пользователей из РФ и СНГ. Это подчеркивает важность выбора надежных и регулируемых площадок для операций с криптовалютами, а также необходимость усиления мер кибербезопасности как со стороны платформ, так и со стороны самих пользователей.

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ эти события служат серьезным предупреждением. Учитывая, что Grinex является одной из бирж, обслуживающих этот регион, инцидент может подорвать доверие к локальным платформам и заставить пользователей пересмотреть свои стратегии хранения активов. Рекомендуется использовать аппаратные кошельки для значительных объемов средств и тщательно изучать историю безопасности любой платформы перед внесением депозитов. Также важно быть в курсе последних новостей о кибератаках и уязвимостях, чтобы своевременно реагировать на потенциальные угрозы.