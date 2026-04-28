В то время как криптосообщество ожидает ясности регулирования, сенатор Том Тиллис из Северной Каролины неожиданно выдвинул ультиматум, который может поставить под угрозу принятие долгожданного законопроекта CLARITY Act. Он пообещал проголосовать против, если документ не будет содержать прямого запрета для федеральных чиновников, включая президента, на выпуск собственных криптовалютных продуктов. Этот шаг кажется контринтуитивным, ведь CLARITY Act призван внести столь необходимую определённость в регулирование цифровых активов, что должно быть выгодно всем участникам рынка.

Что не так с привычным взглядом

Привычный взгляд на регулирование предполагает, что политики стремятся к созданию прозрачных и предсказуемых правил игры. Однако демарш сенатора Тиллиса демонстрирует, что за кулисами законотворчества часто стоят не только экономические, но и глубоко укоренившиеся политические мотивы. Его требование о запрете федеральным чиновникам выпускать криптовалюты напрямую затрагивает интересы семьи Трампа, которая активно вовлечена в эту сферу. Это превращает обсуждение законопроекта из чисто регуляторного в поле для межпартийной борьбы и этических дебатов.

Подобные ситуации не новы. В мае 2024 года, например, Конгресс США уже сталкивался с политическими разногласиями при попытке отменить бюллетень SAB 121 SEC, который усложнял хранение криптоактивов для банков. Тогда, несмотря на двухпартийную поддержку отмены, президент Байден наложил вето, что также было воспринято как политический ход, направленный против криптоиндустрии, которую многие республиканцы видят как потенциальный источник поддержки. В 2022 году, после краха FTX, многие политики также использовали ситуацию для ужесточения риторики и продвижения собственных регуляторных инициатив, часто игнорируя нюансы технологии.

Реальные данные

Сенатор Тиллис стал первым республиканцем в банковском комитете, публично потребовавшим включения этических положений в документ. Он поддержал переговорщиков от Демократической партии, которые продвигают инициативу по контролю над цифровыми активами семьи Трампа. Это произошло через несколько дней после того, как Министерство юстиции США закрыло расследование в отношении председателя SEC Гэри Генслера, что могло ослабить позиции демократов в регуляторных вопросах.

Предлагаемый текст законопроекта, который Тиллис готов поддержать, запрещает федеральным чиновникам спонсировать или выпускать криптовалюты. Это ограничение распространяется и на президента. Тиллис, уходящий в отставку политик из Северной Каролины, настаивает именно на этом пункте. Адам Шифф и Рубен Галлего возглавляют обсуждение поправок со стороны демократов. Советник Белого дома Патрик Уитт ведёт переговоры с сенаторами Синтией Ламмис и Берни Морено.

Шифф заявил о сближении позиций сторон по мере согласования других частей документа. Представители республиканцев планируют продвинуть законодательную инициативу в ближайшие недели. В интервью Politico сенатор Тиллис чётко обозначил свою позицию: «В законопроекте должны быть этические формулировки до того, как он покинет Сенат, иначе я из числа разработчиков перейду в лагерь тех, кто голосует против».

Цифровые проекты приносят семье Трампа значительный доход. По данным журналистов, криптокапитал семьи превышает 1 миллиард долларов. Компания World Liberty Financial недавно запустила стейблкоин USD1 и подала заявку на получение федеральной банковской лицензии. Этот проект основан самим президентом и его сыновьями. Также организация, связанная с мем-коином Official Trump, провела конференцию в резиденции Мар-а-Лаго, собрав около 300 крупных держателей актива. Эти факты подчёркивают потенциальный конфликт интересов, на который указывает Тиллис.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Ультиматум Тиллиса выгоден демократам, поскольку он позволяет им использовать этические вопросы для ослабления позиций республиканцев и лично Дональда Трампа в преддверии выборов. Запрет на выпуск криптовалют для чиновников может подорвать финансовые интересы семьи Трампа и лишить их одного из источников финансирования кампании. Для криптоиндустрии в целом это создаёт дополнительную неопределённость. С одной стороны, этические нормы могут повысить доверие к регулированию, предотвращая потенциальные злоупотребления. С другой — задержка в принятии CLARITY Act означает продолжение правовой неопределённости, что тормозит развитие инноваций и привлечение инвестиций.

Республиканцы сталкиваются с дилеммой: либо пойти на уступки и принять этические поправки, рискуя подорвать поддержку Трампа, либо заблокировать законопроект, что может быть воспринято как нежелание наводить порядок в криптосфере. В редакции MinerWorld отмечают, что текущая ситуация с CLARITY Act демонстрирует растущую политизацию крипторегулирования в США, что может привести к задержкам в принятии важных законов на срок до 12-18 месяцев.

Российский контекст

Для российского криптосообщества и майнеров ситуация в США имеет косвенное, но ощутимое значение. Отсутствие чёткого регулирования в одной из крупнейших экономик мира создаёт прецедент для других стран, включая Россию, где законодательные инициативы в сфере цифровых активов также развиваются медленно. Например, ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» уже действует, но вопросы регулирования майнинга и обращения криптовалют остаются не до конца решёнными. Постоянные дискуссии о реестре майнеров ФНС и лимитах Минэнерго по майнингу в южных регионах РФ показывают, что российские власти также ищут баланс между контролем и развитием отрасли.

Если в США будет принят закон, ограничивающий участие чиновников в криптопроектах, это может стать аргументом для российских законодателей при разработке аналогичных норм, направленных на предотвращение конфликта интересов. Это особенно актуально в контексте роста числа промышленных майнинг-площадок в регионах РФ с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленный тариф составляет в среднем 3-5 ₽/кВт·ч. Российским майнерам и инвесторам важно следить за такими прецедентами, поскольку они могут повлиять на будущие требования к прозрачности и этичности ведения криптобизнеса, а также на доступ к инфраструктуре и комплектующим. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, любые изменения в международном регулировании могут напрямую сказаться на рублёвой выручке и налоговых обязательствах (НДФЛ 13%/15%, налог на прибыль 25%).

Итог: Ультиматум сенатора Тиллиса по CLARITY Act — это не просто борьба за этические нормы, а сложная политическая игра, которая может существенно повлиять на будущее крипторегулирования в США и создать прецеденты для других стран. Исход этой борьбы определит не только правила для американской криптоиндустрии, но и потенциально задаст тон для глобальных стандартов прозрачности и предотвращения конфликтов интересов в сфере цифровых активов.