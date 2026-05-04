Что произошло

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в очередной раз отложила принятие решения по нескольким заявкам на запуск биржевых фондов (ETF), ориентированных на рынки предсказаний. Регулятор запросил у компаний Roundhill, GraniteShares и Bitwise дополнительную информацию о механике работы этих фондов, их структуре и способах управления потенциальными рисками. Это уже не первое откладывание для подобных финансовых инструментов, что указывает на глубокую озабоченность SEC спецификой нового класса активов.

Контекст и предыстория события

Рынки предсказаний, такие как Polymarket или Omen, позволяют пользователям делать ставки на исход будущих событий – от политических выборов до спортивных результатов и даже цен на криптовалюты. Идея ETF, основанных на таких рынках, заключается в предоставлении инвесторам регулируемого доступа к этим инструментам через традиционные брокерские счета. Однако для SEC это сопряжено с рядом сложностей. В отличие от спотовых крипто-ETF, где базовым активом является непосредственно криптовалюта, ETF на рынки предсказаний оперируют контрактами на события. Это поднимает вопросы о справедливой оценке, манипулировании рынком и защите инвесторов. Например, в 2023 году SEC уже выражала опасения по поводу возможного использования таких рынков для незаконных ставок или распространения дезинформации. Исторически, регуляторы проявляют повышенную осторожность к инструментам, которые могут быть восприняты как азартные игры, а не инвестиции. Схожие задержки наблюдались и при одобрении первых спотовых биткойн-ETF, где процесс занял более десяти лет.

Реакция рынка

Отсрочка SEC не вызвала значительной волатильности на криптовалютном рынке, поскольку инвесторы уже привыкли к осторожной позиции регулятора в отношении новых крипто-продуктов. Рынки предсказаний остаются нишевым сегментом, и их потенциальное влияние на широкий крипторынок пока ограничено. Тем не менее, для компаний, подавших заявки, это означает продолжение неопределенности и дополнительные расходы на юридическое сопровождение и взаимодействие с регулятором. Акции компаний, связанных с управлением активами, которые подали заявки, не показали заметной реакции, поскольку перспективы одобрения таких ETF изначально оценивались как долгосрочные и высокорисковые. Наш рыночный анализ показывает, что полное одобрение ETF на рынки предсказаний маловероятно до конца 2025 года.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов прямое влияние отсрочки ETF на рынки предсказаний минимально. Основной фокус российских участников рынка сосредоточен на добыче криптовалют и инвестициях в базовые активы, такие как Биткойн и Эфириум. Однако косвенное влияние прослеживается через общий тренд ужесточения регулирования криптоактивов в мире. Усложнение доступа к новым финансовым продуктам в США может замедлить глобальное развитие криптоиндустрии, что потенциально повлияет на общую капитализацию рынка. Для российских майнеров, работающих на промышленных площадках в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где тарифы для промышленных потребителей составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, стабильность цен на основные криптовалюты важнее, чем появление новых экзотических ETF. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, их рублевая выручка напрямую зависит от курса BTC/USD. Любые регуляторные препятствия, снижающие спрос на криптовалюты, могут негативно сказаться на их доходах, которые облагаются НДФЛ 13%/15% или налогом на прибыль 25% для юридических лиц. Развитие рынка ETF на предсказания в США могло бы привлечь новый капитал в криптопространство, но его задержка не является критичной для текущих операционных моделей российских майнинг-ферм, активно развивающих хостинг-услуги в Сибири и стремящихся к легализации через реестр майнеров ФНС.

Отсрочка SEC по ETF на рынки предсказаний подчеркивает сохраняющуюся осторожность регуляторов к сложным и потенциально рискованным крипто-продуктам. Это решение отражает стремление к глубокому анализу новых финансовых инструментов, прежде чем предоставить к ним широкий доступ инвесторам, и не оказывает прямого влияния на российскую криптоиндустрию, но служит напоминанием о глобальных регуляторных вызовах.