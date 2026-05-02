Coinbase объявила о достижении соглашения по Clarity Act, что может ускорить долгожданное регулирование стейблкоинов в США.

После месяцев застоя Coinbase объявила о прорыве в регулировании стейблкоинов, что может изменить правила игры для криптовалютной индустрии. Сделка по Clarity Act открывает путь к долгожданному рассмотрению законопроекта в Сенате США.

Что не так с привычным взглядом

Многие считают, что регулирование стейблкоинов — это лишь вопрос времени. Однако реальность сложнее: за последние два года в США было предложено более десятка законопроектов, но ни один не дошёл до финального голосования. Основная проблема — разногласия между регуляторами и индустрией по поводу контроля над эмиссией и использованием стейблкоинов.

Реальные данные

Согласно заявлению Coinbase, соглашение по Clarity Act достигнуто после месяцев переговоров. Брайан Армстронг, CEO компании, призвал Сенатский комитет по банковскому делу «отметить его» (mark it up), что означает начало процедуры рассмотрения и голосования. Это может стать первым шагом к созданию чётких правил для стейблкоинов в США.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Регулирование выгодно крупным игрокам, таким как Coinbase и Circle, которые уже работают в рамках существующих норм. Однако для мелких эмитентов и стартапов новые правила могут стать барьером для входа на рынок. В редакции MinerWorld отмечают, что это может привести к консолидации рынка стейблкоинов вокруг нескольких крупных игроков.

Российский контекст

В России регулирование стейблкоинов пока находится на ранней стадии. Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», эмиссия стейблкоинов возможна только с разрешения ЦБ РФ. При этом курс рубля к доллару составляет около 90-95 ₽ за $1, что делает российский рынок менее привлекательным для международных эмитентов.

Для российских инвесторов новые правила в США могут означать ужесточение контроля над международными платформами, что может повлиять на доступ к стейблкоинам. Однако это также может стимулировать развитие локальных решений, таких как рублёвые стейблкоины.