Сбербанк заявил о готовности предоставить доступ к криптоторговле после введения регулирования и запуска организованных биржевых площадок в России. Это заявление сделано на фоне активной работы над законодательством в сфере цифровых активов.

Сбербанк готовится к криптовалютному рынку

Крупнейший российский банк, Сбербанк, выразил готовность предоставить своим клиентам доступ к операциям с криптовалютами, как только в России будет сформирована соответствующая регуляторная база и начнут функционировать организованные торговые площадки. Об этом заявил старший вице-президент и руководитель блока «Управление благосостоянием» Руслан Вестеровский в ходе Московского финансового форума, о чем сообщило агентство ТАСС.

Заявление Сбербанка прозвучало на фоне активного развития законодательства в сфере цифровых финансовых активов (ЦФА) в России. Банк России, несмотря на свою консервативную позицию, рассматривающую криптовалюты как высокорисковый инструмент, активно участвует в формировании нормативной базы.

Развитие регулирования и роль Сбербанка

В декабре 2025 года Центральный банк РФ представил концепцию регулирования внутреннего рынка криптовалют. Этот документ предусматривает возможность покупки криптоактивов как квалифицированными, так и неквалифицированными инвесторами. Концепция определяет цифровые валюты и стейблкоины как разрешенные к купле-продаже валютные активы, при этом запрет на их использование для внутренних платежей сохраняется.

Согласно предложенным нормам, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты после прохождения специального тестирования и в пределах годового лимита в 300 000 рублей через одного посредника. Сбербанк подтвердил свою готовность к работе в этом направлении, координируя свои действия с другими участниками рынка и регуляторами, как только законодательство будет принято и биржевая торговля будет запущена.

Примечательно, что в 2025 году Сбербанк значительно нарастил объемы выпуска цифровых финансовых активов, достигнув отметки в 408 миллиардов рублей. Этот показатель существенно превышает результаты 2024 года и демонстрирует уверенный рост по сравнению с 2023 годом. В декабре 2025 года банк также реализовал пилотный проект по выдаче криптообеспеченного кредита компании Intelion Data, где залогом выступили добытые биткоины, а для хранения обеспечения использовалась собственная кастодиальная система.

Ожидается, что процесс разработки и принятия законодательства, регулирующего цифровые активы, будет завершен к 1 июля 2026 года.

Законопроект о регулировании криптовалют в Госдуме

Недавно Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении масштабный законопроект о регулировании криптовалют. За его принятие проголосовали 327 из 340 депутатов. Предложенный правительством России документ устанавливает комплексную основу для выпуска, торговли и хранения цифровых валют через лицензированных посредников под надзором Банка России.

Законопроект классифицирует криптовалюту как имущество, что позволяет использовать ее в правовых спорах, сохраняя при этом запрет на внутренние платежи, но разрешая трансграничные операции. Также вводятся различные категории инвесторов, ужесточается контроль за одноранговыми (P2P) операциями и предусматривается создание регулируемой кастодиальной системы. Для майнинговых операций устанавливается требование использовать отечественную инфраструктуру.

Законодателям предстоит пройти еще два чтения. Некоторые официальные лица призывают к внесению поправок, выражая обеспокоенность по поводу потенциальных рыночных ограничений и защиты активов.

Что это значит для российского крипторынка?

Заявление Сбербанка и активная работа над законодательством свидетельствуют о серьезных намерениях российских властей интегрировать криптовалюты в регулируемое финансовое пространство. Это может привести к легализации и расширению рынка цифровых активов, создавая новые возможности для инвесторов и бизнеса. Однако жесткие ограничения, такие как запрет на внутренние платежи и лимиты для неквалифицированных инвесторов, указывают на осторожный подход регулятора.

Практическое замечание для майнеров

Для майнеров в России эти изменения могут означать как новые возможности, так и дополнительные требования. С одной стороны, легализация и регулирование могут привлечь больше инвестиций в отрасль и создать более стабильную среду для работы. С другой стороны, требование использовать отечественную инфраструктуру и усиленный контроль могут увеличить операционные расходы и усложнить процесс ведения бизнеса. Важно внимательно следить за окончательной редакцией законопроекта и адаптировать свою деятельность к новым правилам.